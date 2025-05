"Sveta ni konec," je po razglasitvi rezultatov prvega predizbora Evrovizije povedal Klemen Slakonja, ki se mu s skladbo How Much Time Do We Have Left ni uspelo uvrstiti v sobotni finale.

"Nastopa nisem še niti videl. Ko ga bom pogledal, bom lahko povedal, kaj si lahko očitam. Sem pa na odru imel občutek, da gre vse tako, kot mora iti," nam je po prvem predizboru Evrovizije v Baslu povedal slovenski predstavnik Klemen Slakonja, ki ni skrival razočaranja, da mu ni uspel preboj v finale.

"Po eni strani je razočaranje, po drugi strani pa zavedanje, da smo z ekipo dali vse od sebe," je poudaril, "ves teden smo od drugih delegacij dobivali res spodbudne odzive in tudi zdaj, ko nismo šli naprej, so bili šokirani. Ampak tako pač je, s tem se moramo sprijazniti in iti naprej. Sveta ni konec."

"Imeli smo občutek, da imamo nekaj posebnega"

"Glede na to, kako so druge delegacije in feni z nami komunicirali, smo imeli občutek, da imamo nekaj posebnega, da to je nekaj, kar se ljudi dotakne in da lahko dosežemo kaj več kot le uvrstitev v finale," je dejal, "zdaj pa je, kot je, v finale se nismo uvrstili … mogoče pa to res ni evrovizijska pesem."

"Meni je bila cela ta izkušnja zelo navdihujoča, ker imam obupen posluh," je v smehu dejala Klemnova partnerka Mojca Fatur, ki je sodelovala v njegovem nastopu, "če ne bi bila v tej vlogi, ne bi bila nikoli na evrovizijskem odru." Foto: Gaja Hanuna

Ena Evrovizija je bila dovolj, ne namerava poskusiti še enkrat

Evrovizija se mu zaradi tega neuspeha ni zamerila, nam je pa odločno zatrdil, da ne bo poskusil še enkrat. "Na Evrovizijo sem šel tisočodstotno. Šlo je za sporočilo, za katerega sem želel, da ga sliši čim več ljudi. Morda pa se odprejo kakšna druga vrata," je dejal vsestranski umetnik, ki bo 3. julija izdal svoj novi album. "Gre za pop album in na njem je evrovizijska skladba zagotovo najpočasnejša med vsemi," je opisal svoj novi studijski izdelek.

Še pred tem pa si bo morda vendarle privoščil nekaj sprostitve s partnerko Mojco Fatur in njunima otrokoma, ki sta bila prav tako v dvorani v Baslu. "Zdaj imamo naenkrat ogromno časa," je dejal Klemen, "najprej sem rekel, da v Baslu ne bom turist, ker sem prišel sem kot človek na misiji, zdaj pa lahko vendarle kaj raziščemo."

