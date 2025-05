Dan pred prvim polfinalnim izborom letošnje Evrovizije v švicarskem Baslu smo se sprehodili po gostujočem mestu, kjer vlada pravo navijaško vzdušje. Ulice so polne evrovizijskih navdušencev, ki si želijo v živo doživeti to največje evropsko glasbeno tekmovanje in izraziti podporo svojim favoritom. Od kje so pripotovali v Švico in kako so zadovoljni z dogajanjem v mestu, smo vprašali obiskovalce evrovizijske vasi, kjer se ves teden odvijajo glasbeni nastopi in aktivnosti za popestritev celotnega dogajanja. "Počutim se zelo udobno in seveda varno. Predvsem pa sem zelo navdušen," nam je povedal navijač iz Poljske, medtem ko sta sogovornika iz Švice pričakovala nekoliko več aktivnosti: "Ni veliko ljudi. Pričakovala sva, da se bo dogajalo več."

Z nedeljskim sprehodom po turkizni preprogi se je uradno začelo letošnje že 69. tekmovanje za pesem Evrovizije. Po njej so se sprehodili vsi izvajalci, ki sodelujejo na letošnjem izboru, vključno z našim predstavnikom Klemnom Slakonjo, ki je pripeljal tudi svojo zaročenko Mojco Fatur. V mestu je bilo pestro ves dan, odvil se je namreč tudi triurni slavnostni sprevod, ki je vključeval plesne in umetniške nastope, in poskrbel za spektakularen začetek letošnjega izbora.

Priprave v polnem teku

Dan po uradnem začetku je bilo dogajanje v mestu nekoliko mirnejše, saj se tako domačini kot obiskujoči pripravljajo na prvi današnji polfinale, na katerem bo pod zaporedno številko tri nastopil tudi slovenski predstavnik.

Po mestu plapola vrsto evrovizijskih zastav. Foto: Gaja Hanuna

Kljub temu pa je na mestnih ulicah mogoče opaziti evrovizijske navdušence, ki so v Švico pripotovali z vsega sveta. Nekaj smo jih ujeli v evrovizijski vasi, kjer se odvija največje spremljevalno dogajanje letošnjega tekmovanja. Tam si je mogoče ogledati nastope številnih glasbenih izvajalcev, med drugim je nastopila nekdanja zmagovalka Conchita Wurst, prirejajo pa tudi zabavne aktivnosti za obiskovalce.

"Nalezljiva energija, veliko zastav in barv"

Pogovarjali smo se z obiskovalcema iz Avstralije in Nove Zelandije, ki sta nas navdušila s pozdravom v slovenščini. "Imam prijateljico iz Slovenije. Ime ji je Špela," nam je povedal eden od njiju. Oba sta strastna navijača Evrovizije, v Baslu pa bosta navijala za Švedsko, katerih izvajalci tudi sicer veljajo za izrazite favorite letošnjega izbora.

"Kot družina obožujemo Evrovizijo. Doslej sem jo spremljal le prek televizije, tokrat pa sem jo prvič obiskal v živo, v zahvalo mojemu prijatelju, ki me je spodbujal, da pridem. Za rojstni dan mi je kupil vstopnico," je pojasnil obiskovalec iz Nove Zelandije. Avstralec pa je vzdušje v gostujočem mestu opisal kot razburljivo, "veliko je ljudi, zastav in barv". "In mislim, da je energija res nalezljiva," je še dodal.

Dan po uradni otvoritvi letošnjega tekmovanja se je največ privržencev zbralo v evrovizijski vasi. Foto: Gaja Hanuna

Spoznali smo tudi Poljaka, ki tekmovanje spremlja že vrsto let, letos pa se je odločil, da ga tudi obišče: "Letos sem prvič in komaj čakam, ker mi je vse še nepoznano. Težko si je zamišljati, koliko hvaležnosti čutim do Basla, ki je pripravil ta šov. Počutim se zelo udobno in seveda varno. Predvsem pa sem zelo navdušen." O dogajanju v Baslu pa je povedal: "Perfektno je. Nikoli si nisem predstavljal, da bom kdaj obiskal in doživel Evrovizijo. Neresnično je, da sem tukaj. Tukaj je najbolj prijazna skupnost."

Kaj so naši sogovorniki povedali o evrovizijskem vzdušju v Baslu, si oglejte spodaj:

Ni pa celotno dogajanje zbrano le na enem mestu, ampak se dogaja tudi na drugih lokacijah. Veliko evrovizijskih navdušencev se je zbralo na evrovizijski ulici, kjer najdemo številne lokale in trgovine, ki so "prijazne Evroviziji", ter na evrovizijskem trgu, kjer je oder, na katerem se zvrstijo nastopi tako lokalnih kot regionalnih izvajalcev.

Utrinke evrovizijskega vzdušja v Baslu si oglejte v spodnji galeriji:

Po vsem mestu je prisotnih tudi vrsto policistov, ki skrbijo za red in varnost, opaziti pa je tudi številne zastave, ki opominjajo, da je v mestu Evrovizija.

Kaj pa cene?



Da je Švica draga država, ni skrivnost, kar je vidno tudi pri gostinskih ponudbah. Medtem ko pivo stane okoli sedem švicarskih frankov (7,47 evrov), kava z mlekom okoli pet (5,33 evrov), je za en aperol spritz treba odšteti kar 15 švicarskih frankov (16 evrov). Na visok življenjski standard tukajšnjih prebivalcev kažejo tudi cene javnega prevoza, ki se gibljejo med 2,6 in 16 švicarskimi franki (2,77–17,06 evrov) glede na dolžino poti.

