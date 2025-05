Naši severni sosedje na izboru za pesem Evrovizije sodelujejo od leta 1957, od takrat so zmagali dvakrat. Po spektakularni zmagi Conchite Wurst leta 2014 so bila naslednja leta zanje bolj zahtevna, trikrat se jim celo ni uspelo uvrstiti v finale. Še najbližje zmagi so bili leta 2018, ko se je Cesár Sampson uvrstil na končno tretje mesto. Letos pa se jim znova obeta visoka uvrstitev, saj mlademu 24-letnemu pevcu stavnice napovedujejo boj za zmago.

Poslušajte njegovo pesem:

Stavnice, ki ocenjujejo možnosti posameznih držav za zmago na največjem evropskem glasbenem tekmovanju, Avstrijcu pripisujejo 23 odstotkov možnosti, kar ga trenutno uvršča na drugo mesto. Za Švedsko, ki je na Evrovizijo poslala finski humoristični trio KAJ, trenutno zaostaja 11 odstotkov, na tretje mesto pa umeščajo francosko pevko Louane. Od marca, ko je potekel rok za prijavo skladb, so se Johannesu Pietschu, ki se predstavlja pod imenom JJ, možnosti za zmago nekoliko povečale. Takrat so mu napovedovali 16 odstotkov možnosti.

Drugo mesto na letošnjem izboru so mu pripisali tudi člani 43 klubov OGAE, ljubiteljev evrovizijske popevke, ki so glasovali po načinu glasovanja na Evroviziji. Švedskim izvajalcem so namenili 421 točk, Avstrijcu 382, Nizozemcu Claudu pa 278. V glasovanju so sodelovali tudi predstavniki slovenskega kluba.

Lahko na Evroviziji prvič zmaga operni pevec?

Znan je tudi po svojem večkulturnem ozadju, saj tekoče govori nemško, angleško, francosko in tagaloško. Foto: Pavla Hartmanova/EBU Štiriindvajsetletni Avstrijec s filipinskimi koreninami se je rodil na Dunaju leta 2001. Kot otrok se je z družino preselil v Dubaj, leta 2016 pa se vrnil v avstrijsko prestolnico. Njegova glasbena kariera se je začela leta 2020 z nastopom v britanski različici oddaje The Voice, naši severni sosedje pa so ga spoznali v televizijskem šovu talentov Starmania, v katerem je prišel do finala. Njegova strast je klasična glasba, s katero je že zaslovel v domačem mestu. Kot operni pevec trenutno nastopa v Dunajski državni operi, svoje znanje pa izpopolnjuje s študijem solo petja na dunajski zasebni univerzi za glasbo in umetnost (MUK).

Kot predstavnik Avstrije na Evroviziji v Baslu, ki se s prvim polfinalom začenja 13. maja, ko se bo kot tretji po vrsti predstavil tudi naš izvajalec Klemen Slakonja, je bil izbran na internem izboru, kar je od leta 2017 stalna praksa Avstrijcev. Izvajalce povabijo k prijavi na razpis, strokovna žirija med njimi izbere sedem finalistov in jih povabi na avdicijo, nato pa izberejo zmagovalca.

Njegova pesem Wasted Love, ki jo izvaja v angleščini, je dramatična pop balada z elementi opernega petja, na koncu pa slišimo zvoke elektronske glasbe, ki še poudarijo temačno zgodbo neuslišane ljubezni, o kateri poje.

Želi stopiti v čevlje Conchite Wurst

Kot je pojasnil v intervjuju za portal Eurovision World, izbor za pesem Evrovizije spremlja od leta 2014, ko je slavila Conchita Wurst, ki je njegova velika vzornica in mentorica. O visoki uvrstitvi, ki mu jo napovedujejo stavnice, pa pravi: "Bilo bi mi v veliko čast, če bi pokal in Evrovizijo prinesel nazaj v Avstrijo. Vsakič, ko pomislim na to, se naježim. Zelo sem počaščen, da ljudje spoštujejo mojo umetniško obliko in to, kako jo želim predstaviti."

Pietsch se bo sicer predstavil v drugem polfinalu 15. maja pod zaporedno številko šest. Na uradni spletni strani Evrovizije so ob njegovi predstavitvi zapisali, da je njegova posebnost redko slišan vokal ter da bo s svojim nastopom združil brezčasno umetnost in sodobno energijo. "JJ je izjemno talentiran. Z njim v Basel pošiljamo edinstvenega umetnika, ki na oder prinaša svojo lastno čarovnijo z očarljivim popom in klasičnim petjem," pa ga je z izbranimi besedami opisala programska direktorica avstrijske ORF Stefanie Groiss Horowitz.

Kot je razvidno s fotografij z druge vaje, bo njegov celoten nastop v črno-belih barvah. Foto: Alma Bengtsson/EBU

Slovenski evrovizijski predstavnik je na stavnicah trenutno na 26. mestu, kar ga ne uvršča v finale. Slabo kaže tudi drugim predstavnikom iz držav nekdanje Jugoslavije – Srbija je na 30. mestu, Črna gora na 34., hrvaški predstavnik pa na zadnjem, 37. mestu.

