Slovenski škofje se skupaj z verniki veselimo in pozdravljamo novega papeža Leona XIV. Novi papež je poudaril tudi enotnost, sočutje in skrb za trpeče. Katoliška cerkev na Slovenskem se veseli vseh teh programskih sporočil novega papeža. Molimo za Leona XIV., da bo svojo službo opravljal po Božji volji, je na novinarski konferenci dejal predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Andrej Saje.

Škof Andrej Saje je še dejal, da je novi papež znan po svoji pastoralni izkušnji, odprtosti do medkulturnega delovanja in zvestobi papežu Frančišku, ki ga je leta 2023 tudi postavil za prefekta Dikasterija za škofe in ga imenoval za kardinala.

Slovenski škofje so hvaležni za papeža

"Slovenski škofje smo hvaležni za papeža, ki je po srcu misijonar, saj je večino svoje poklicne poti preživel v Peruju. Zaznamovalo ga je delo z ubogimi in oznanjevanje evangelija tistim, ki so odrinjeni na rob družbe," je poudaril Saje.

Saje je dejal, da ima papež Leon XIV. bogate vodstvene izkušnje kot redovni predstojnik, škof in prefekt Dikasterija za škofe. Z njim Cerkev dobiva papeža, ki je že dokazal, da uspešno opravlja odgovorne službe na najpomembnejših vodstvenih položajih.

Saje se je lani osebno srečal s kardinalom Prevostom

Predsednik SŠK je tudi povedal, da je novi papež, kot prefekt Dikasterija za škofe, že srečal številne škofe po svetu, med njimi tudi slovenske škofe. To mu omogoča dober vpogled v realnost Katoliške cerkve po svetu in ga škofom izjemno približa.

Bo papež Leon XIV. prišel v Slovenijo? Foto: Guliverimage

Na novinarsko vprašanje, ali je pričakoval, da bo izvoljen kardinal Prevost, je Saje odgovoril, da tega ni pričakoval. Dodal je, da se je lani osebno srečal z njim. "Je zelo pozoren in sočuten. Spraševal me je, kako je v Sloveniji, o družbi, o verski svobodi, vsakdanje stvari. Videti je bil kot običajen človek, ni bilo videti, da je kardinal," je dejal Saje in poudaril, da je novi papež človek za ta čas.

Obisk novega papeža v Sloveniji?

Glede morebitnega obiska novega papeža v Sloveniji je Saje pojasnil, da je ta obisk stvar dogovora med Vatikanom in Slovenijo. Slovenija je povabila tako Frančiška kot Benedikta XVI. Pričakuje, da bodo povabili tudi Leona XIV.

Ob tem je Saje poudaril, da se mora pred obiskom v slovenski družbi zgoditi premik, da bo odprta za duhovne vrednote. Papež mora imeti konkretni razlog za obisk naše države, kar je lahko pomembna obletnica ali razglasitev svetnika, je še dejal predsednik SŠK.