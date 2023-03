Papeža Frančiška so sprejeli v bolnišnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papeža Frančiška so danes sprejeli v bolnišnico v Rimu, kjer so opravili nekaj že prej načrtovanih pregledov. Po navedbah virov v Vatikanu je danes opravil vse predvidene preglede, njegovo zdravstveno stanje pa ne vzbuja skrbi. V bolnišnici naj bi ostal najmanj čez noč, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Tiskovni predstavnik Svetega sedeža Matteo Bruni popoldne ni sporočil, koliko časa bo 86-letni papež ostal v univerzitetni bolnišnici Gemelli v Rimu ali kateri pregledi so predvideni.

Iz vatikanskih virov se je izvedelo, da bo v bolnišnici morda ostal nekaj dni in da so njegove avdience v četrtek in petek odpovedali, poroča Ansa.

Kasneje so viri blizu papeža povedali, da je imel pregled prsnega koša z računalniško tomografijo, ki ni pokazal nepravilnosti, ter pregled dihal. Prav tako so pregledi pokazali, da Frančišek nima težav s srcem.

Papež je v omenjeni bolnišnici julija 2021 prestal operacijo na črevesju.

Ima kronične bolečine v kolenu

Že več kot leto dni ima kronične bolečine v kolenu, zaradi katerih mora pogosto uporabljati invalidski voziček.

Lani je moral zaradi bolečin v kolenu večkrat odpovedati ali omejiti dejavnosti, julija pa je v intervjuju priznal, da mora upočasniti. Njegovo zdravje je bilo pogosto predmet ugibanj, zlasti vprašanja, ali bo sledil zgledu svojega predhodnika Benedikta XVI. in se upokojil, če ne bo mogel nadaljevati.