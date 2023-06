Si je Putin s to potezo že pred več kot enim letom skopal lasten grob?

Vojna, ki jo je lani v Ukrajini sprožil ruski predsednik Vladimir Putin, je pripeljala do oblikovanja novih središč moči, iz katerih bi v prihodnosti lahko prišel tudi človek, ki bi lahko zrušil Putina in postal novi ruski vladar.

Po sobotnem uporu prokremeljske paravojaške enote Wagner, ki jo vodi Putinov oligarh Jevgenij Prigožin, se stanje v Rusiji, vsaj zdi se tako, umirja. Prigožin, ki se ga je v preteklosti zaradi lastništva restavracij, v katerih je pogosto gostil ruskega voditelja, oprijel vzdevek Putinov kuhar, naj bi s Putinom dosegel dogovor o kadrovskih spremembah v ruski vojski, kar naj bi bil primarni Prigožinov cilj, in umiku v Belorusijo.

Dogovorila naj bi se tudi, da Rusija Prigožina ne bo sodno preganjala, čeprav naj bi po informacijah ruskega časopisa Kommersant ruske oblasti še vedno vodile preiskavo zoper njega.

"Zaradi vojne v Ukrajini v Rusiji ni več enega središča moči, ki ga je poosebljal Putin"

"Videli smo različico Potemkinove vasi. Kar se je dogajalo na ekranih, je bila ena zgodba, v ozadju pa je bil očitno spopad med različnimi središči moči v Rusiji. Zaradi vojne v Ukrajini v Rusiji ni več enega središča moči, ki ga je poosebljal Putin, ampak imamo dve ali pa celo več središč moči. Bili smo priča spopadu za politično, vojaško in ekonomsko moč v državi. Kdo bo zmagovalec, ni povsem jasno. Zgodba še ni zaključena. Se bodo pa zelo verjetno zgodile spremembe v vodstvu ministrstva za obrambo in v ruski vojski, kjer bo na položaj verjetno prišlo več ljudi z bojnimi izkušnjami iz Ukrajine, s katerimi bodo morali oligarhi in obstoječe vojaške elite deliti svojo moč. Gre za ljudi, ki so blizu Prigožinu, vendar ne prihajajo neposredno iz skupine Wagner," je za Siol.net pojasnil obramboslovec in evropski poslanec Gibanja Svoboda Klemen Grošelj.

Putinova moč je zdaj po Grošljevih besedah prav gotovo manjša, a kot dodaja, je mogoče, da bo na koncu celo večja, če bo s Prigožinom sklenil dogovor, da bo ta ostal njegov podpornik. Foto: STA/Katja Kodba

Grošelj: Ne Putin, tarča je bilo obrambno ministrstvo

Meni, da Putin ni bil neposredna tarča sobotnega dogodka, ampak je to bilo ministrstvo za obrambo. Ravno obrambni minister Sergej Šojgu in načelnik generalštaba Valerij Gerasimov sta bila v preteklih mesecih redno tarča Prigožinovih kritik.

Putinova moč je zdaj po Grošljevih besedah prav gotovo manjša, a kot dodaja, je mogoče, da bo na koncu celo večja, če bo s Prigožinom sklenil dogovor, da bo ta ostal njegov podpornik. Lahko se pa zgodi, da bodo vedno večjo vlogo prevzemala središča moči okoli dogajanja v Ukrajini in da bo iz tega kroga prišel tudi Putinov naslednik, čeprav Grošelj, kot je medtem dejal za STA, dvomi, da bi to lahko bil Prigožin, saj po njegovem prepričanju "tako ali tako ni dovolj močan, da bi lahko vodil državo".

Bo Prigožin "padel" skozi okno?

Nekdanji direktor ameriške obveščevalne službe CIA David Petraeus je medtem dejal, da mora biti Prigožin zelo previden v bližini odprtih oken, s čimer je namignil na številne nenavadne smrti nekoč vplivnih ruskih posameznikov, ki so prišli navzkriž s Putinom. Grošelj pravi, da se lahko zgodi, da bi Prigožin "padel" skozi okno, vendar tega ne pričakuje, temveč meni, da se bo dejansko začel uresničevati dogovor o sobivanju in nenapadanju, žrtveni jagnjeti pa bosta verjetno obrambni minister in načelnik generalštaba.

Lahko sledi eskalacija konflikta v Ukrajini?

Grošelj se boji, da bi spremembe razmerij moči znotraj vojske privedle do eskalacije konflikta v Ukrajini, saj bi položaje v ruski vojski lahko zasedli posamezniki s še večjimi imperialnimi ambicijami. Skupina Wagner, katere številni pripadniki so odkriti podporniki nacizma, poimenovana pa je po najljubšem skladatelju nemškega diktatorja Adolfa Hitlerja Richardu Wagnerju, bo v Ukrajini bržkone ohranila status udarne sile, ki vodi najtežje bitke, pri čemer pa bodo najverjetneje integrirani znotraj ruske vojske. Da ruske sile takšne enote potrebujejo, je pokazala bitka za Bahmut, kjer so wagnerjevci ob lastnih visokih izgubah močno izčrpali ukrajinske sile. Ruska vojska je v vmesnem času lahko utrdila obrambne položaje, ki jih ukrajinska protiofenziva zadnje tedne neuspešno poskuša prebiti.

Sin Dimitrija Peskova v vrstah neonacističnega Wagnerja

Ali gre za razvoj dogodkov, ki ustreza Putinu, še ni jasno. Kot poudarja Grošelj, v tujini dogajanje v Rusiji prepogosto analiziramo preveč črno-belo, realnost pa je bistveno bolj zapletena. V enotah Wagnerja se je tako denimo boril sin tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova, hkrati je za zagovornika Prigožinovih interesov veljal Sergej Surovikin, do nedavnega poveljnik ruskih sil v Ukrajini.

"Vemo le, da sledi obdobje še večje nestabilnosti, kot je že bilo zaradi vojne v Ukrajini," je zatrdil.