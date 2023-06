V Split vplula največja letalonosilka na svetu #foto

Letalonosilka USS Gerald R. Ford lahko prevaža do 90 letal in helikopterjev, njena celotna posadka pa šteje 4.500 ljudi.

"Obisk v Splitu je namenjen krepitvi odnosov med ZDA in Hrvaško, ki si skupaj prizadevata za stabilnost, varnost in blaginjo v regiji. Obisk v splitskem pristanišču bo hkrati tudi priložnost, da se posadka ladje sreča s prebivalci mesta ter spozna bogato zgodovino Hrvaške," je sporočilo ameriško veleposlaništvo v Zagrebu.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford lahko prevaža do 90 letal in helikopterjev, njena celotna posadka šteje 4.500 ljudi. Dolga je 330 metrov, visoka pa 76 metrov. Njena gradnja je stala 12,8 milijarde ameriških dolarjev, še dodanih 4,7 milijarde pa je bilo vloženih za raziskave in razvoj.

Foto: STA USS Gerald R. Ford, ki jo je ameriška mornarica v uporabo dobila leta 2017, je do nedavnega redko plula v pristanišča zunaj ZDA. Pred mesecem dni je sodelovala v vojaških vajah na Arktiki, pred tem pa je vplula tudi v pristanišče v Oslu. Takrat je bil omogočen tudi ogled letalonosilke:

Obisk letalonosilke na Norveškem, ki je bil v času političnih napetosti zaradi vojne v Ukrajini deležen velike javne pozornosti, so takrat ostro kritizirali na ruskem veleposlaništvu in ga označili za nelogično in škodljivo razkazovanje moči.