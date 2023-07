Ukrajina: Rusi bi lahko razstrelili jedrsko elektrarno Zaporožje #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.48 Rusija je na dve glavni fronti napotila več kot 180.000 vojakov

7.14 Ukrajina: Rusi pripravljajo jedrsko katastrofo, evakuirajte ljudi

7.10 Rusija: V bližini Moskve smo prestregli dve brezpilotni letali

7.04 Rusi so napadli regijo Suma, ubitih je bilo pet civilistov

7.00 Fotografije vojaških taborišč v Belorusiji

Rusija je na dve glavni vzhodni fronti napotila več kot 180.000 vojakov, je povedal Serhii Chervati, tiskovni predstavnik vzhodne skupine ukrajinskih oboroženih sil.

"Več kot 180.000 ruskih vojakov je razporejenih na območju vzhodne fronte. Fronta Liman-Kupjansk je daljša, zato sovražnik tam koncentrira svoje sile," je dejal Chervati in dodal, da je trenutno na poti Liman-Kupjansk "več kot 120.000 ruskih vojakov". Rekel je, da so med njimi zračne jurišne in mehanizirane enote, bojne rezervne enote Bars, teritorialne sile in nove jurišne čete Storm Z, ki so jih po njegovih besedah ​​rekrutirali ljudje s kazensko evidenco."

Cervati je dejal, da je na bojišču v Bahmutu okoli 50.000 ruskih vojakov. Mesti Liman in Kupyansk sta od Bakhmuta oddaljeni približno sto kilometrov.

7.14 Ukrajinci: Rusi pripravljajo jedrsko katastrofo, evakuirajte ljudi

Ukrajinski uradniki in obveščevalci pravijo, da se Rusija pripravlja na razstrelitev jedrske elektrarne, kar bi povzročilo katastrofo. Po uničenju jezu Kahovka se Kijev boji, da namerava Kremelj organizirati eksplozijo v jedrski elektrarni Zaporožje, največji elektrarni v Evropi, ki se nahaja v rusko okupiranem mestu Enerhodar.

Po navedbah ukrajinske obveščevalne službe je bilo ruskim delavcem naročeno, naj tovarno zapustijo do jutri.

"Obstaja resna grožnja. Rusija je tehnično pripravljena povzročiti lokalno eksplozijo v elektrarni, kar bi lahko povzročilo izpust nevarnih snovi v zrak," je španskim novinarjem v Kijevu povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "O vsem tem se pogovarjamo z našimi partnerji, da bi razumeli, zakaj Rusija to počne."

Prejšnji teden, medtem ko je ukrajinska državna služba za izredne razmere izvajala vaje za varnost pred sevanjem v regiji Zaporožja, je ukrajinska vojaška obveščevalna služba poročala, da ruski vojaki in delavci v jedrski elektrarni, ki jo podpira Rusija, postopoma zapuščajo elektrarno. Svetovali so jim, naj odidejo do 5. julija. Osebje, ki je ostalo na postaji, je dobilo navodilo, naj v primeru izrednih razmer okrivi Ukrajino.

7.10 Rusija: V bližini Moskve smo prestregli dve brezpilotni letali

Po poročanju ruskih državnih medijev so v torek zgodaj zjutraj v bližini Moskve sestrelili dve brezpilotni letali.

Državna tiskovna agencija TASS je sporočila, da so en dron prestregli v Novi Moskvi, drugega pa v regiji Kaluga jugozahodno od prestolnice. Državna tiskovna agencija RIA Novosti poroča, da ni bilo poškodovanih ali škode.

7.04 Rusi so napadli regijo Suma, ubitih je bilo pet civilistov

Ruske sile so obstreljevale devet naselij v regiji Sumi in pri tem ubile pet civilistov, je na Facebooku sporočila vojaška uprava regije Sumi. Zabeleženih je bilo več kot 170 eksplozij. Po navedbah uprave so bile tarča napadov regije Sumi, Miropilja, Bilopilja, Junakivka, Kotin, Krasnopilja, Velika Pisarivka, Seredjna-Buda in Šalihine.

Včeraj sta bila v napadu ruskega brezpilotnika na mesto Sumi ubita dva človeka, 19 pa jih je bilo ranjenih. Poškodovani so tudi upravna stavba, dva stanovanjska objekta, sedem osebnih vozil in šolska infrastruktura.

7.00 Fotografije vojaških taborišč v Belorusiji

V javnost so pricurljale fotografije vojaških taborišč v Belorusiji, kjer bodo verjetno nastanjeni plačanci iz skupine Wagner Jevgenija Prigožina.

Fotografije je objavil neodvisni ruski medij Sirena, posnel pa naj bi jih lokalni prebivalec. Gre za šotore M-30 z lesenimi posteljami in podom, vsak šotor pa sprejme do 60 ljudi in se ga lahko postavi v manj kot 30 minutah.

"Pred nekaj dnevi smo na satelitskih posnetkih taborišča v vasi Ceĺ prešteli približno 298 šotorov. Glede na število šotorov lahko rečemo, da lahko taborišče sprejme približno osem tisoč ljudi," je potrdil Hajun, beloruska vojaška opazovalna skupina.