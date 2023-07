Erdogan: Ukrajina si zasluži članstvo v Natu #vŽivo

Poudarki dneva:



8.33 Erdogan: Ukrajina si zasluži članstvo v Natu

"Ukrajina si nedvomno zasluži članstvo v Natu," je dejal Erdogan na skupni novinarski konferenci z Zelenskim v Istanbulu. Ukrajinski predsednik, ki naj bi se prihodnji teden udeležil vrha Nata v Vilni, se je turškemu kolegu zahvalil za podporo.

Zelenski je v petek dejal, da Ukrajina pričakuje uradno povabilo, naj se pridruži Natu, vendar so ZDA omejile njegovo upanje na hiter pristop Ukrajine k zavezništvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan je namreč v petek dejal, da bo vrh v Vilni "pomemben trenutek na ukrajinski poti k članstvu v Natu", vendar mora Ukrajina "pred tem narediti še nekaj korakov".

Zelenski in Erdogan sta govorila tudi o sporazumu o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja, ki sta ga Ukrajina in Rusija sklenili lani poleti ob posredovanju Turčije in ZN. Erdogan je izrazil upanje, da bo sporazum, ki naj bi se iztekel 17. julija, po pogajanjih z Rusijo podaljšan za tri mesece.

Erdogan je predlagal, da bi sporazum lahko podaljšali še za dve leti, in dodal, da bo to vprašanje izpostavil v pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom med njegovim načrtovanim obiskom v Turčiji prihodnji mesec. K podaljšanju sporazuma so pozvali tudi v ZN.

7.15 ZDA uničile zaloge kemijskega orožja

"S ponosom sporočam, da so ZDA varno uničile svojo zadnjo zalogo kemičnega orožja in nas pripeljale korak bližje svetu brez te groze," je v pisni izjavi v petek sporočil ameriški predsednik Joe Biden.

ZDA so podpisnice konvencije o prepovedi kemičnega orožja, ki jo je senat ratificiral leta 1997 in po kateri morajo vse podpisnice svoje zaloge kemičnega orožja uničiti do 30. septembra letos. Američani so leta uničevali svoje preostale zaloge kemičnega orožja v vojaških skladiščih v Pueblu v Koloradu in Richmondu v Kentuckyju. Leta 2022 je bila v tovarni v Kentuckyju uničena zadnja raketa M55, ki je vsebovala živčni strup VX.

Pred 50 leti so imele ZDA 40 tisoč ton kemičnega orožja. "Kemično orožje je odgovorno za nekatere najbolj grozljive epizode izgube človeških življenj. Čeprav bo uporaba tega smrtonosnega orožja vedno madež v zgodovini, je danes naš narod končno izpolnil svojo obljubo, da se bo znebil svojega arzenala tega zla," je dejal republikanski vodja Mitch McConnell.