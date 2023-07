Rusi napadli Lviv, poročajo o več mrtvih in ranjenih #vŽivo

Russia hit a residential building in Lviv. It is thousands of kilometers from the front line. А terrorist country fires missiles at the houses of ordinary Ukrainians in any part of our country. It's not just a war, it's genocide. pic.twitter.com/VqRl6y2FOg

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.31 Napad na Lviv: najmanj trije mrtvi, veliko ranjenih

Ruska raketa je zadela stanovanjsko stavbo v zahodnem ukrajinskem mestu Lviv in ubila najmanj štiri ljudi, je sporočil tamkajšnji župan Andrij Sadovji. Še osem ljudi je bilo ranjenih, od tega eden huje. Bojijo se, da je pod ruševinami ostalo ujetih še več ljudi. Pred kratkim so namreč iz ruševin potegnili dve osebi, a reševalne ekipe nadaljujejo iskanje.

They hit the civil building in Lviv :/

My roommates didn't answer me yet.

Those were "Kalibr" rockets.

No full info about casualties yet. Three civilians died at this moment, 8 (and more) got injuries.

But don't forget that nearest buildings we're damaged too. pic.twitter.com/bOJkQc3RMx