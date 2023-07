Slovenska karitas za prizadete v vojni v Ukrajini zbrala že skoraj 4,2 milijona evrov

Slovenska karitas je za humanitarno pomoč prizadetim zaradi vojne v Ukrajini do sedaj zbrala že skoraj 4,2 milijona evrov, so danes poudarili na tiskovni konferenci, katere so se udeležili tudi ukrajinski otroci, ki s pomočjo Slovenske karitas letujejo v Strunjanu.

Od zbranih 4,2 milijona so številni posamezniki skupaj z 240 podjetji darovali skoraj 2,5 milijona evrov v finančni obliki, kar je bilo nakazano za izvedbo humanitarnih projektov Karitas v Ukrajini, je na današnji novinarski konferenci povedal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič.

Do sedaj je Slovenska karitas v sodelovanju s Caritas Spes Ukrajina v Ukrajino odposlala tudi 30 humanitarnih pošiljk s 516 tonami materialne pomoči v vrednosti 705 tisoč evrov, predvsem s hrano, vodo, higienskimi potrebščinami, sanitetnim in medicinskim materialom, zdravili, spalnimi vrečami, šolskimi potrebščinami in novo obutvijo, je še dodal.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je medtem preko humanitarnega strateškega partnerstva s Slovensko karitas prispevalo skoraj milijon evrov, od tega za izvedbo štirih projektov v vrednosti 700 tisoč evrov, z začetkom konec junija 2023.

50 otrokom iz Ukrajine omogočili letovanje v Strunjanu

Eden med njimi je projekt poletnega letovanja 50 otrok in mladih iz Ukrajine v Strunjanu. Projekt si prizadeva otrokom z letovanjem ponuditi varno in mirno okolje, kamor lahko začasno pobegnejo od vsakdana vojne, je poudarila sodelavka Caritas Spes Ukrajina Jana Trubijčuk. Prav tako projekt otrokom nudi psihološko podporo in priložnost za izobraževanje.

"Na žalost vojna še vedno traja in ne gre le za ukrajinsko, temveč za svetovno vojno proti nečlovečnosti," je medtem poudaril ukrajinski veleposlanik Andrij Taran. Dodal je, da Ukrajina še naprej potrebuje pomoč pri zadovoljevanju nujnih potreb na ponovno zasedenih ozemljih, humanitarnem razminiranju in zagotavljanju opreme za ukrajinske kmete.

Humanitarno pomoč potrebuje 18 milijonov Ukrajincev

Leta 2023 humanitarno pomoč v Ukrajini potrebuje 18 milijonov ljudi, pet milijonov je notranje razseljenih. Vojne in humanitarnih potreb v Ukrajini tako nikakor ni konec, se je strinjal generalni direktor direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na MZEZ Edvin Skrt. Prebivalce in prebivalke Slovenije je tako pozval, naj državi še naprej po najboljših močeh pomagajo.

V Ukrajini so največje potrebe sedaj povezane s krepitvijo sredstev za preživljanje v kmetijstvu ter za ponovni zagon malih in srednjih podjetij oziroma obrti, pa tudi za pomoč pri obnovi poškodovanih domov in druge infrastrukture ter rehabilitacija po poškodbah in psihosocialna podpora, so še poudarili na Slovenski karitas, kjer zato nadaljujejo dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za pomoč Ukrajini.

Za leto 2023 in leto 2024 je slovensko zunanje ministrstvo v imenu vlade že sklenilo pogodbe za 1.130.000 evrov zlasti za področje razminiranja in nujnega humanitarnega odziva, je še poudaril Skrt.