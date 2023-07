Po 12-dnevnem premoru spet napad na Kijev z droni #video

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



9.00 Rusi naj bi odpovedali mednarodni letalski sejem Maks

8.15 Zelenski svari pred eksplozijo v Zaporožju

7.35 Prepovedali bi potovanja sorodnikov visokih uradnikov

7.15 Rusija je čez noč izvedla napad z brezpilotnimi letali na Kijev

Najnovejše obveščevalno poročilo britanskega ministrstva za obrambo navaja, da je Rusija odpovedala letošnji mednarodni letalski miting Maks, najverjetneje zaradi varnostnih težav po nedavnih napadih na letala brez posadke v državi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 July 2023.



