Predsednik države Volodimir Zelenski je v ponedeljek za novo predsednico vlade predlagal Julijo Sviridenko, ki je tako na položaju nadomestila Denisa Šmihala. Ta naj bi v okviru nove vlade na položaju obrambnega ministra nasledil Rustema Umerova.

Njene prednostne naloge

39-letna Julija Sviridenko je bila na položaj ministrice za gospodarstvo imenovana le nekaj mesecev pred začetkom ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Nedavno je bila tudi v ospredju pogajanj z ZDA, ki so se maja končala s sklenitvijo sporazuma o redkih zemljah.

"Hvaležna sem predsedniku Volodimirju Zelenskemu za njegovo zaupanje - in za priložnost, da lahko v tem ključnem trenutku služim Ukrajini," je v ponedeljek sporočila na družbenih omrežjih in napovedala, da bo sama kmalu predlagala tudi druge kadrovske spremembe v vladi. Med prednostnimi nalogami je navedla krepitev ukrajinskega gospodarstva in povečanje proizvodnje orožje.