V živo: predstavitev pobude za organizacijo starta Toura na slovenskih tleh leta 2029

V prostorih Vile Podrožnik v Ljubljani pravkar predstavljajo pobudo vlade Republike Slovenije o organizaciji starta Dirke po Franciji v Sloveniji leta 2029. Pobudo bo predstavil predsednik vlade Robert Golob, dogodka pa se bosta udeležila tudi Pavel Marđonović, predsednik Kolesarske zveze Slovenije, in Bogdan Fink, direktor kolesarske dirke Po Sloveniji. Pobudo so podprli tudi vrhunski slovenski kolesarji.

V ŽIVO:



13.45 - Preko videopovezave sta pozitivne učinke organizacije starta Toura v Sloveniji predstavila Andrej Hauptman in Milan Eržen.



13.40 - Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović je predstavil slovenske kolesarske mejnike in poudaril, da organizacija Dirke po Franciji presega športne okvirje in ima izjemno promocijsko vrednost. "To bo poklon klubom, trenerjem, prostovoljcem in vsem entuziastom, ki so v več kot stoletni tradiciji verjeli v ta šport – vsem navijačem in amaterskim kolesarjem. To bo velika zgodba in navdih prihodnjim generacijam ter podpora lokalnim klubom," je prepričan prvi mož KZS.



13.35 - "Namero bom čez dober teden tudi osebno predal organizatorjem Toura," je napovedal predsednik vlade Robert Golob. Slovenija kandidira za organizacijo Toura leta 2029. "Želim si, da bi to bila velikanska priložnost za gospodarstvo, predvsem pa za našo prepoznavnost."



13.30 - Pred uradnim začetkom predstavitve so organizatorji predstavili videokolaž izjav, v katerih so slovenski kolesarji Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jakob Omrzel, ... podprli pobudo organizacije starta francoskega Toura v Sloveniji.

Slovenska vlada je včeraj sprejela sklep o pismu o nameri za organizacijo začetka kolesarske Dirke po Franciji v Sloveniji. Če bi bila kandidatura na koncu uspešna, bi lahko Slovenija prvih nekaj etap najprej organizirala leta 2029 ali 2031, je sporočil kabinet predsednika vlade.

"S tem uradnim korakom izražamo jasno in ambiciozno zavezo, da Slovenija postane gostiteljica enega največjih in najbolj spremljanih športnih dogodkov na svetu," so iz vlade zapisali v sporočilu za javnost.

Organizacija Dirke po Franciji spada pod okrilje Amaury Sport Organization, ki je ustvarilo stike in odprlo vrata za razmišljanje o možnosti izvedbe nekaj začetnih etap v Sloveniji. Po navadi gre za začetne tri etape, v katerih države predstavijo tudi naravne danosti gostiteljice, na kar se opira slovenska vlada.

Dirko po Franciji vsako leto spremlja več kot 190 držav, ob progi pa si dirko v živo ogleda tudi do 12 milijonov ljudi.

