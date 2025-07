Poiščite svoj "pomalo"!

Ob začetku vrhunca turistične sezone številni začnejo svoje poletne počitnice, zato Hrvaška turistična skupnost ob tej priložnosti začenja promocijsko kampanjo z naslovom Najdi svoj "p omalo". Namen kampanje je ljubiteljem potovanj in počitnic predstaviti življenjski slog, ki pomeni pobeg od glasnega, hektičnega in stresnega vsakdana – in to izključno prek družbenih omrežij: TikToka, Facebooka, Instagrama in YouTuba. Vabijo vas, da se kampanji pridružite prek družbenih omrežij in delite svoje trenutke z oznako #findyourpomalo.

Kaj je "pomalo"?

Je dan na morju, ko vas zbudi zvok škržatov. Sonce riše svetle črte na stari omari in napoveduje še en čudovit dan. Zavese plapolajo v jutranji sapi in tiho drsijo v sveže jutro. Vonj po sivki in figah. Zvok čolna v daljavi in smeh otrok, ki tečejo na prazno plažo. Klepet domačink ob jutranji kavi in soseda, ki se s samokolnico lubenic vrača z zgodnjega obiska njive za vasjo. Ribič, ki v senci za hišo krpa ribiško mrežo in si tiho žvižga najljubšo pesem Oliverja Dragojevića.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Mir v srcu, ki mu Hrvati rečejo "pomalo"

Ko se izgubiš v mislih in sanjaš podnevi. Uživaš v vsem, kar počneš. Iz viseče mreže opazuješ igro vej borovcev nad sabo, namakaš noge v toplo morje, ugrizneš v sočno figo. Se odžejaš z bevando in prav počasi obrneš novo stran v knjigi. Se naučiš igrati briškulo in z domačini skačeš s pomola.S prijatelji namakaš koščke pečene ribe v oljčno olje in ti je vseeno, če imaš na majici opomin na sočno breskev. To je tisti "pomalo", ko domov prineseš poln kovček čistih majic. Ker potrebuješ res "pomalo", da si srečen. "Pomalo" je sreča v duši. Je način življenja.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

"Opažamo vse večje povpraševanje po lokalnih običajih, avtentičnih doživetjih, umirjenem načinu preživljanja počitnic. Gostje si želijo spoznati in doživeti kulturo kraja, ki ga obiščejo, uživati v neokrnjeni naravi in utišati lastne misli. S to kampanjo vabimo goste, da pridejo in resnično uživajo. Verjamemo, da bodo pri nas našli svojo različico 'pomalo' ter se domov vrnil spočiti in polni vtisov – kar je navsezadnje tudi bistvo počitnic, oddiha od vsakodnevnih obveznosti in hitrega tempa življenja," je dejal Kristjan Staničić, direktor Hrvaške turistične skupnosti.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Glavni video kampanje si je mogoče ogledati TUKAJ in na uradnem YouTube profilu Hrvaške turistične skupnosti.





Naročnik oglasnega sporočila je HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST.