Policista moškemu v prostem času rešila življenje: nanj sta naletela slučajno in stekla do njega

V četrtek okoli 10.30 se je 69-letni moški iz okolice Nove Gorice nahajal v Kromberku pri Novi Gorici v bližini tehničnih pregledov. Pripravljal se je, da se bo z motornim kolesom odpeljal, vendar se je naenkrat zgrudil na tla. Slučajno sta ga opazila policista, ki sicer nista bila na delu. Do prihoda reševalcev sta mu izvajala masažo srca in mu nudila umetno dihanje, so sporočili novogoriški policisti.

Policistka policijske postaje za izravnalne ukrepe in policist postaje prometne policije iz Nove Gorice sta se v svojem prostem času nahajala v bližini. Opazila sta, da se je moški po zaključenem tehničnem pregledu oblekel v motoristični kombinezon in si nadel varnostno čelado, se usedel na motor in se, še preden je vozilo spravil v pogon, padel na levi bok.

Policista sta stekla do njega, ga dala v bočni položaj in mu snela varnostno čelado, zaposleni na tehničnih pregledih pa je medtem poklical na številko 112. Motorist je kmalu začel izgubljati življenjske funkcije, zato sta policista začela izvajati temeljne postopke oživljanja. Izvajala sta jih do prihoda reševalcev, ki so nadalje prevzeli reanimacijo. Policist je izvajal masažo srca, policistka pa je nudila umetno dihanje.

Tako sta s prisebnim in hitrim posredovanjem motoristu rešila življenje. Moškega so nato z reševalnim avtomobilom odpeljali v Šempetrsko bolnišnico, na nadaljnje zdravljenje pa so ga odpeljali v ljubljanski UKC. Policisti policijske postaje Nova Gorica mu želijo hitro okrevanje.