Med preventivno akcijo Varno v šolo, ki je letos potekala od 26. avgusta do 8. septembra, so policisti nadzirali promet v bližini šol in na šolskih poteh. Skoraj 500 voznikov je bilo prehitrih, več kot 200 pa jih je neustrezno uporabljalo varnostne pasove in zadrževalne sisteme pri otrocih, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Pri opravljanju meritev hitrosti v okolici šol in šolskih poti so policisti ugotovili 494 prekoračitev hitrosti, so zapisali v sporočilu za javnost. Od 651 odrejenih alkotestov voznikom, ki so prevažali otroke, so bili trije vozniki pozitivni. Policisti so nadzirali tudi 496 vozil za prevoz skupin otrok, pri čemer so na desetih vozilih našli tehnične napake.

Kršitve glede prevoza otroka

Pri nadzoru uporabe varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov so ugotovili 48 kršitev, povezanih s privezanostjo otrok na sprednjih in zadnjih sedežih, ter 194 kršitev pri uporabi zadrževalnih sistemov pri otrocih.

V sporočilu so dodali, da otroci spadajo med šibkejše udeležence v prometu, zato moramo biti nanje še posebej pozorni. Za varen potek prometa v okolici šol voznike pozivajo k umirjeni in previdni vožnji, starše pa pa prosijo, naj otroke opozorijo na spoštovanje osnovnih cestnoprometnih pravil.