Razrešeni hrvaški minister vozil prehitro, bil je pijan in neprivezan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji hrvaški minister za obrambo Mario Banožić, ki je povzročil prometno nesrečo blizu Vinkovcev na vzhodu države, v kateri je umrl en človek, je imel v krvi 0,21 promila alkohola, vozil je več kot 80 kilometrov na uro, bil pa je tudi neprivezan, pišejo hrvaški mediji. V prometni nesreči je utrpel poškodbe glave in odpeljati so ga morali v bolnišnico, kjer je tudi dočakal svojo razrešitev.

Rezultati analize po odvzemu krvi v Splošni županijski bolnišnici Vinkovci so pokazali, da je imel Mario Banožić v času prometne nesreče 0,21 promila alkohola v krvi, je prvi izvedel hrvaški portal Telegram.

Banožiću so v bolnišnici pol ure po nesreči odvzeli kri, ker še ni bilo jasno, ali bo moral na operacijo pod anestezijo, ter da bi izvedeli njegovo krvno skupino, če bi bila potrebna transfuzija. Približno pol ure po nesreči so mu odvzeli kri.

Po informacijah Telegrama naj bi se zdaj že nekdanji minister v petek, večer pred nesrečo, zabaval pozno v noč. Le nekaj ur kasneje, v soboto zgodaj zjutraj, se je odpravil na lov. Med prehitevanjem tovornega vozila je trčil v kombi, ki ga je vozil moški, ki je zaradi posledic trka umrl.

Kot je pokazala preiskava, je Banožić prehiteval v megli, vozil je prehitro, v vozilu pa tudi ni bil privezan, tako kot 40-letni voznik kombija, v katerega je trčil. Na Hrvaškem so se zadnje dni spraševali, ali bo preiskava pokazala, da je Banožić prometno nesrečo s smrtnim izidom povzročil iz malomarnosti, saj mu v tem primeru grozi od enega do osem let zapora.

Kandidat za novega obrambnega ministra že jutri v parlamentu

Hrvaški premier Andrej Plenković je včeraj razkril, da je kandidat za novega obrambnega ministra predsednik Osiješko-baranjske županije in podpredsednik stranke Hrvaška demokratska skupnost (HDZ) Ivan Anušić.

"Verjamem, da bo zelo kakovostno opravljal naloge obrambnega ministra do konca mandata naše vlade," je dejal premier in poudaril, da je Anušić že pripravljen na zaslišanje na pristojnem parlamentarnem odboru.

Parlamentarni odbor bo Anušića po Plenkovićevih besedah predvidoma zaslišal v sredo, o njegovem imenovanju pa bi potem glasovali na plenarni seji v četrtek, ko bi tudi nastopil funkcijo obrambnega ministra, medtem ko bi ga na položaju predsednika županije zamenjal njegov dozdajšnji namestnik Mato Lukić.