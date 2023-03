51-letnik vozil prehitro, brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom drog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo pred 11. uro so koprske policiste obvestili o prometni nesreči na izvozu iz predora Markovec proti Izoli. 51-letni povzročitelj je zaradi neprilagojene hitrosti silovito trčil v drugo vozilo, vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom drog. Posledice nesreče so že odstranili, hitra cesta je po daljši zapori ponovno prevozna, poroča Prometno-informacijski center (PIC).