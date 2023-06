Neizprosno: poslovnežu za prehitro vožnjo 121 tisočakov globe

Finska je država, ki globe za prometne prekrške izračuna na podlagi premoženja kršitelja. V preteklosti so zato že odmevali primeri izjemno visokih kazni, med katere se je vpisal tudi nekdanji predsednik družbe Nokia. Visoke globe pa so aktualne tudi danes, kar je na lastni koži spoznal Anders Wiklöf, lastnik podjetja Wiklöf Holding.

Visoka globa in začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Na odseku ceste z omejitvijo 50 kilometrov na uro je vozil s hitrostjo 82 kilometrov na uro. Kot je povedal za švedski časnik Nya Åland, je na tem mestu prišlo do spremembe omejitve in je zato upočasnjeval vožnjo, vendar so ga policisti na radar pred tem že ujeli. Poleg globe 121 tisoč evrov so policisti Fincu za deset dni odvzeli še vozniško dovoljenje.

Po poročanju finskih medijev je Wiklöf v preteklosti za prometne prekrške že plačal enkrat 95 tisoč evrov, drugič pa tudi 63.800 evrov.

Wiklöf ima več kot 20 podjetij s področja logistike, gradbeništva, nepremičnin, trgovskega in turističnega sektorja, ukvarja se celo s storitvami helikopterskih prevozov. Holding je imel pred tremi leti 247 milijonov evrov prometa in 11 milijonov evrov dobička. Holding ima 667 zaposlenih.



Leta 1969 je svojo poslovno pot začel z uvažanjem nemških avtomobilov na Finsko. Poleg tega je vlagal v umetniške zbirke in ustanovil inštitut za raziskovanje bolezni srca in ožilja. Leta 1989 je ustanovil tudi fond za okoljevarstveno zaščito Baltskega zaliva.