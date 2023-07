Zelenski: Rusi so na streho nuklearke postavili sumljive predmete #vŽivo

Now we have information from our intelligence that the Russian military has placed objects resembling explosives on the roof of several power units of the Zaporizhzhia nuclear power plant. Perhaps to simulate an attack on the plant. Perhaps they have some other scenario. But in… pic.twitter.com/RWbykc72cL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2023

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.38 Rusi regijo Sumi v enem dnevu obstrelili 268-krat

6.36 Zelenski: Rusi so na streho nuklearke v Zaporožju postavili sumljive predmete

6.38 Rusi regijo Sumi v enem dnevu obstrelili 268-krat

Ruske sile so včeraj v desetih naseljih v regiji Sumi povzročile 268 eksplozij. Obstreljevali so obmejne skupnosti Bilopillia, Myropillia, Velika Pisarivka, Krasnopillia, Hlukhiv, Esman, Znob-Novhorodske, Yunakivka, Seredyna Buda in Mykolaiv.

V ruskem topniškem in minometnem napadu so bile poškodovane tri zasebne hiše v kraju Krasnopillia. Poleg topništva in minometov so ruske sile napadale z granatami, minami in zračnimi raketami.

V začetku tega tedna so bili v ruskih napadih na regijo Sumi ubiti trije ljudje, več civilistov pa je bilo ubitih tudi v napadih na druge obmejne skupnosti.

6.36 Zelenski: Rusi so na streho nuklearke v Zaporožju postavili sumljive predmete

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da so Rusi na jedrsko elektrarno Zaporožje postavili nekaj, kar je videti kot eksplozivna naprava.

"Zdaj imamo informacije naše obveščevalne službe, da je ruska vojska na streho več energetskih enot jedrske elektrarne Zaporožje postavila predmete, ki spominjajo na eksploziv, morda za simulacijo napada na elektrarno. Mogoče imajo drug scenarij. V vsakem primeru pa svet vidi, da je edini vir nevarnosti za jedrsko elektrarno Rusija in nihče drug. Na žalost ni bilo pravočasnega odziva na teroristični napad na hidroelektrarno Kakhovka. In to bi lahko Kremelj spodbudilo k novemu zlu. Odgovornost vseh na svetu je, da zaustavimo to zlo, nihče ne more stati ob strani, saj sevanje prizadene vse," je Zelenski povedal v videoposnetku.

Ukrajinski predsednik je prejšnji teden na skupni novinarski konferenci v Kijevu s španskim premierjem Pedrom Sánchezom izrekel podobna opozorila. "Obstaja resna grožnja, Rusija je tehnično pripravljena povzročiti lokalno eksplozijo, kar bi lahko povzročilo izpust sevanja," je takrat dejal Zelenski

Na drugi strani Rusi trdijo, da Ukrajinci načrtujejo napad na elektrarno.