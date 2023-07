Zakaj Viktor Orban ne verjame v zmago Ukrajine

Madžarski Putin in Putinov trojanski konj v EU. Ta sta ena od vzdevkov, ki so jih kritiki nadeli madžarskemu premierju Viktorju Orbanu. Predvsem zato, ker se je Orban v zadnjih letih politično zelo zbližal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Temelj tega zbližanja pa so Orbanove geopolitične in ideološke simpatije do Putinove Rusije.

Prihajajo časi, ko bodo šibki narodi propadli, obstali pa bodo le močni narodi, je pred dnevi v svojem govoru na neki slovesnosti dejal madžarski premier Viktor Orban. Po njegovem mnenju se svet temeljito spreminja, žarišče tega potresa pa je v neposredni madžarski soseščini, pri čemer je imel v mislih vojno v Ukrajini in migrante na madžarski južni meji.

Orban je prepričan, da bo odločalo število vojakov

Še pred tem, konec junija, je madžarski premier sprožil še več negodovanja v mednarodni javnosti, ko je v intervjuju za najbolj brani nemški časnik Bild med drugim dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin zanj ni vojni zločinec in da je trdno na oblasti. V intervjuju je Orban tudi dejal, da Ukrajina ni dovolj močna, da bi porazila Rusijo.

Po mnenju madžarskega premierja bo Ukrajini prej zmanjkalo vojakov za boj kot Rusiji, kar da bo odločilni dejavnik. Dejal je tudi, da Ukrajina ni več suverena država, ker nima več orožja in denarja ter da se lahko proti Rusiji bojuje zgolj zaradi zahodne pomoči. Na vprašanje Bildovega novinarja, zakaj je leta 1989 zahteval odhod sovjetske vojske iz Madžarske (to je bil njegov javni govor ob ponovnem pokopu posmrtnih ostankov Imreja Nagyja, voditelja Madžarske v času madžarske vstaje leta 1956, op. p.), danes pa se je v določeni meri postavil na stran Rusije, je Orban najprej odgovoril s protivprašanjem novinarju, ali ga skuša z vprašanjem sprovocirati.

Zavezništvo med Orbanovo Madžarsko in Putinovo Rusijo

Nato pa je odgovoril: "Reči Madžarom, da so prorusko usmerjeni ali prijatelji Rusov, je v nasprotju z našimi zgodovinskimi izkušnjami. Bojujem se za Madžarsko. Ne zanima me Putin. Ne zanima me Rusija. Skrbim za Madžarsko. To, kar počnem, so stališča in dejanja, ki so dobra za Madžarsko. In vsekakor je vse, kar se zdaj dogaja med Rusijo in Ukrajino, slabo za Madžarsko. Je nevarno za Madžare. Izgubljamo madžarska življenja, tam (v Ukrajini, op. p.) živi madžarska manjšina."

Orbanova napoved o novih časih, v katerih bodo šibki narodi propadli:

Today’s #ViktorOrban: “those times are coming, when the weak nations perish, and the strong ones survive”. pic.twitter.com/FBnopJyUnp — Stefano Bottoni (@stefanobottoni1) July 1, 2023

Toda dejstvo je, da sta se v zadnjih letih Orbanova Madžarska in Putinova Rusija tesno zbližali. Če je poleti 2008, ko je bil Fidesz v opoziciji, zdajšnji madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pred ruskim veleposlaništvom v Budimpešti protestiral proti vdoru ruske vojske v Gruzijo, pa je po letu 2010, ko je Fidesz znova prišel na oblast, sledila proruska politika. Na eni strani gre za ideološke simpatije do Putinove Rusije. Po letu 2010 je tako Orban na Madžarskem začel uveljavljati prvine t. i. državnega kapitalizma, ki je značilen za Putinovo Rusijo.

Orban po Putinovem zgledu vzpostavil neliberalno državo

Poleg tega je julija 2014, torej nekaj mesecev po Putinovi enostranski priključitvi Krima Rusiji, Orban v Romuniji na srečanju s predstavniki tamkajšnje madžarske manjšine v kraju Tusnádfürdo (Baila Tusnad po romunsko) med drugim povedal, da je svetovna finančna kriza leta 2008 pokazala, da liberalnodemokratične države ne morejo več biti globalno konkurenčne.

Ob tem je Orban napovedal vzpostavitev nove neliberalne države (tj. t. i. iliberalna demokracija), ki bo temeljila na nacionalnih temeljih. Pri tem je kot vzor za novo madžarsko iliberalno državo navedel Putinovo Rusijo in Kitajsko.

Ujemanje med geopolitičnimi cilji Budimpešte in Moskve

Tudi retoriko, usmerjeno proti madžarsko-ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu, in nasprotovanje zahtevam LGBT-gibanja je Orban povzel po Putinu, za katerega lahko rečemo, da je pravi avtor zamisli o sodobni neliberalni državi. Pri številnih vprašanjih o urejanju odnosov v družbi tako ni velikih razlik med Orbanovim Fideszom in Putinovo Enotno Rusijo.

Leta 2008 so bili v opoziciji nekateri Fideszovi politiki še protirusko usmerjeni:

Blast from the past: current foreign affairs minister Péter Szijjártó in 2008, protesting in front of the Russian embassy after the Georgian-Russian war broke out: "Lithuania, Ukraine, Latvia could be next in line, if we let this slip" - he told in his speech. pic.twitter.com/lEOzMBB9ro — Csaba Tóth (@tothcsabatibor) July 3, 2023

Ne gre pa samo za ideološko simpatijo, Orbanova Madžarska in Putinova Rusija imata tudi dokaj ujemajoča se geopolitična stališča, in to glede Ukrajine. Ko se je Ukrajina leta 1991 osamosvajala od Sovjetske zveze, so pripadniki madžarske manjšine v Ukrajini (v t. i. podkarpatski Ukrajini živi okoli 150 tisoč Madžarov), organizirali referendum, na katerem je večina glasovala za vzpostavitev madžarske avtonomije znotraj Ukrajine (podobne zahteve so imeli na vzhodu države pripadniki ruske manjšine, zlasti na Krimu). Kijev teh zahtev madžarske manjšine ni upošteval.

Madžarska postavlja ovire Ukrajini

Madžarska manjšina v Ukrajini je tudi podpirala proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča in njegovo Stranko regij. Majdanska revolucija, ki je v začetku leta 2014 strmoglavila Janukoviča, seveda tako ni preveč razveselila ukrajinskih Madžarov. Leta 2014, ko si je Rusija prigrabila Krim ter podpirala vstajo pripadnikov ruske manjšine v Donecku in Lugansku, je Orban od Kijeva zahteval avtonomijo za Madžare, večje pravice in možnost dvojnega državljanstva.

Madžarska je tudi zavirala ukrajinsko približevanje Natu zaradi po mnenju Budimpešte spornega ukrajinskega zakona o jezikih (sprejet je bil leta 2017), kar je bila voda na mlin Moskvi. Po izbruhu vojne v Ukrajini pa je Budimpešta tako kot Ankara zavirala vključitev Švedske in Finske v Nato. Finski je pozneje le uspelo priti v Nato, Švedska pa zaradi Turčije in turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana še čaka pred vrati.

Bi v primeru padca Kijeva madžarska vojska vkorakala v Ukrajino?

Po nekaterih namigih naj bi Putin Orbana celo vnaprej obvestil o svojem načrtu o napadu na Ukrajino (Orban je na obisk v Kremelj prišel nekaj tednov pred ruskim napadom). Prav tako se nekatere izjave, ki so prihajale iz Madžarske v prvih dneh vojne v Ukrajini lani februarja, celo namigovale na to, da bo Madžarska v primeru zloma osrednje ukrajinske oblasti v Kijevu zasedla podkarpatsko Ukrajino. Madžari sestavljajo približno desetino prebivalstva podkarpatske Ukrajine, ki se ji po madžarsko reče Karpatalja.

Februarja 2022 je Orban v Kremlju obiskal Putina in se z njim pogovarjal tudi o Ukrajini. Orban je v pogovoru za Bild dejal, da je Putin govoril o tem, da je ukrajinska vojska močna in dobro izurjena ter da bo morebitni spopad z njo zelo hud. Orban tudi pravi, da je bil Putin kljub temu prepričan v uspeh, ker da je čas na strani Rusije. Nekaj tednov po Orbanovem obisku je Rusija napadla Ukrajino. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Po izbruhu vojne je Orban nasprotoval protiruskim gospodarskim sankcijam, prav tako ni dovolil tega, da bi zahodne države čez njeno ozemlje Ukrajini dobavljale orožje za boj proti ruski vojski. Ne preseneča, da se je zapletel v javni spor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Ali močna Ukrajina ogroža Orbana?

V intervjuju za Bild je Orban sicer malce popihal na dušo tudi Ukrajincem, ko jih je opisal kot ponosen in neodvisen narod, ki mora sam odločiti, kaj je najboljše za njih. A vprašanje je, ali je močna, enotna in neodvisna Ukrajina, s katero ima Budimpešta odprto vprašanja glede madžarske manjšine (da ne omenjamo nesoglasij s Kijevom zaradi madžarske proruske politike), sploh v interesu Orbanove Madžarske. Orban pa se, kot sam pravi, zavzema za interese Madžarske in Madžarov.