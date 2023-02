Kaj na vojaškem področju naklepa naša soseda Madžarska?

V naši vzhodni sosedi Madžarski že nekaj dni dviga prah odločitev madžarskega obrambnega ministra o množičnem odpuščanju visokih častnikov. Orbanova vlada trdi, da gre za pomladitev in posodobitev vojske, opozicija pa poudarja, da so na seznam za odpuščanje prišli pronatovsko usmerjeni madžarski častniki. Za Madžarsko je znano, da zadnja leta krepi svojo vojsko, zgraditi želi tudi močno vojaško industrijo.

Pred slabima dvema tednoma je po madžarskih medijih zaokrožila novica, da je madžarski obrambni minister Kristof Szalay-Bobrovniczky odpustil na stotine visokih madžarskih častnikov. Ti častniki imajo dva meseca časa za odhod in bodo dobili pokojnino v višini 70-odstotkov svoje plače. To pokojnino bodo obdržali tudi v primeru, če se bodo znova zaposlili.

Madžarska opozicija: odpuščajo pronatovske častnike

V madžarski opoziciji so prepričani, da sta cilja kadrovskih sprememb v madžarski vojski oslabitev zahodne usmerjenosti države med rusko invazijo na Ukrajino in popolnjevanje visokih vojaških položajev z ljudmi, ki so lojalni oblasti Viktorja Orbana.

Szalay-Bobrovniczky je odpuščanje na stotine visokih vojaških častnikov potrdil tudi v intervjuju za ameriški medij Bloomberg, ki ga je imel v ponedeljek. Odpustitve zadevajo najvišje čine, vključno z generali, pri čemer največji delež predstavljajo polkovniki in podpolkovniki, je v intervjuju dejal madžarski obrambni minister. Madžarska vlada je potrdila obseg sprememb, končno število odhodov pa bo znano prihodnji mesec, je še dejal.

Obrambni minister zavrača kritike

Szalay-Bobrovniczky, ki je položaj prevzel maja lani po Orbanovi četrti zaporedni prepričljivi zmagi na volitvah, je zavrnil kritike opozicije o odpuščanju pronatovskih častnikov in utrjevanju Orbanove oblasti v vojski. Pravi tudi, da spremembe v vojski že dolgo časa zamujajo.

"Ne morete imeti skritih načrtov, ko delate stvari v takšnem obsegu," je dejal Szalay-Bobrovniczky med intervjujem v svoji pisarni, kjer so v bližini na njegovi mizi ležale dve jurišni puški in pištola. "Želim uvesti meritokracijo in tekmovalnost v obrambnih silah."

Krepitev madžarske vojske

Ključ do prenove je odlok, ki ga je prejšnji teden podpisal madžarski premier Viktor Orban in ki je omilil pravila za odpuščanje izkušenih vojakov. Tisti, ki so služili vsaj 25 let in so dopolnili 45 let, so lahko odpuščeni z dvomesečnim odpovednim rokom.

Szalay-Bobrovniczky je dejal, da madžarske obrambne sile obremenjuje prenapihnjeni kader vodilnih častnikov. Obenem želi minister v vojsko dobiti nove ljudi, da bi zapolnili približno od osem tisoč do deset tisoč nezasedenih položajev. Načrt je za nekajkrat razširiti število pripadnikov madžarske vojske (madžarska vojska ima trenutno 37.640 pripadnikov).

Nakupi sodobnega orožja

Spremembe bodo po ministrovih besedah odprle poklicne poti za mlajše, fizično sposobne, večjezične in z izkušnjami z Natovih misij odlikovane vojake. Prenesli bodo tudi poudarek s civilnih del in nebojnih vlog na bojne enote, je dejal.

Madžarska vojska bo posodobila svoje oklepne sile z nemškimi tanki leopard. Skupaj s podjetjem Rheinmetall AG, ki izdeluje te tanke, pa načrtujejo gradnje tovarn orožja na Madžarskem. Foto: Guliverimage

Kadrovske spremembe so le del prenove madžarskih obrambnih struktur. V skladu z desetletnim načrtom, uvedenim leta 2016, Madžarska nadomešča orožje iz sovjetskega obdobja s sodobnim orožjem, vključno z izraelskimi sistemi zračne obrambe Iron dome in tanki leopard iz Nemčije.

Madžarska gradi vojaško industrijo

Madžarska tudi krepi svojo vojaško industrijo, saj bo nemški proizvajalec orožja Rheinmetall AG na Madžarskem postavil tri tovarne. Orožje, ki ga bodo izdelovali skupaj s svojimi partnerji iz evropske obrambne industrije, bodo Madžari tudi izvažali v tujino, je še povedal madžarski obrambni minister.