Orban na povabilo Janše na zasebni obisk v prestižno vilo na Jezerskem #foto

Madžarski premier Viktor Orban se je v sredo na povabilo Janeza Janše mudil na Jezerskem na skrbno varovanem zasebnem obisku. V luksuzni Batageljevi vili je madžarski predsednik vlade z ženo večerjal skupaj z Janšo in njegovo ženo Urško Bačovnik Janša.

Viktor Orban bi moral v sredo na brniškem letališču pristati že ob 13. uri, a so njegov pristanek prestavili za tri ure, je poročal Dnevnik.

Varnostniki so Orbana in njegovo ženo pospremili v Vilo Planinka, kjer sta večerjala z nekdanjim slovenskim premierjem Janezom Janšo in njegovo ženo Urško Bačovnik Janša.

Vila Planinka. Foto: Ana Kovač

Prvo pravilo je zasebnost

"Naše prvo pravilo je njihova zasebnost," je o gostih na Jezerskem, katerih imen ni želel razkriti, dejal direktor družbe Postojnska jama Marjan Batagelj, ki upravlja tudi Vilo Planinko na Jezerskem. "Ne vem, kako si predstavljate, da vam bom razkril imena naših gostov!? To bi bilo pa res zelo čudno," je med drugim še dejal za Dnevnik in da je bilo tako tudi, ko jih je lansko poletje obiskal nekdanji britanski premier Boris Johnson.

Svoje delo opravljajo profesionalno in diskretno, je še poudaril Batagelj, ki mu sicer protokolarnih izkušenj s pomembneži in državniki ne manjka. Pred leti je v Postojni gostil japonskega princa in princeso.

Marjan Batagelj v Vili Planinka. Foto: Ana Kovač

Ali je Orban res obiskal Jezersko, ni hotel potrditi, pojasnil pa je, da obiski pomembnih gostov zahtevajo skrbne priprave, poseben protokol in pogosto tudi več rezervnih lokacij.

Foto: Ana Kovač