Zaradi madžarske blokade brez dogovora o pomoči Ukrajini

Finančni ministri EU so imeli na dnevnem redu zasedanja razpravo o predlogu Evropske komisije, da se Madžarski zaradi nespoštovanja načel vladavine prava zamrznejo evropska sredstva za kohezijo v višini 7,5 milijarde evrov. Vendar odločitve o tem danes niso sprejeli.

1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing.