Energetska kriza udarila tudi na Madžarskem: zapirajo gledališča in stadione

Zaradi visokih računov za energijo so na Madžarskem nekatera mesta prisiljena med zimo zapreti knjižnice, gledališča, bazene in celo svoje nove nogometne stadione, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na dolgem seznamu stavb, ki se ne morejo več spopadati z naraščajočimi cenami energije, so tudi najsodobnejši objekti, simboli 12-letne vladavine desnega nacionalističnega madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Foto: Guliverimage

Eno od številnih madžarskih mest, ki zapirajo svoje muzeje, knjižnice in gledališča, je tudi Szekesfehervar, eno od najbogatejših mest v državi, ki ga sicer vodi Orbanova stranka Fidesz.

Zaprli tudi novi stadion

Župan mesta Andras Cser-Palkovics je povedal, da so bili ta mesec zaradi varčevanja prisiljeni zapreti tudi novi stadion, zgrajen leta 2018, ki ga upravlja mesto in sprejme 14 tisoč gledalcev. Načrtujejo, da bi ga znova odprli sredi januarja.

Madžarsko nogometno ligo pa je župan pozval, naj v novem letu preloži večerne tekme na stadionu, da bi prihranili pri stroških za ogrevanje igrišča in reflektorje. Naslednje tekme madžarske lige bodo sicer konec januarja, tako da zaradi zaprtja stadiona ni bilo treba odpovedati nobene nogometne tekme, navaja AFP.

Mestno gledališče bodo zaprli po božično-novoletnem programu, znova pa ga bodo odprli marca, ko se bo začela spomladanska sezona.

Energetska kriza povečala pritisk na premierja Orbana

Medtem ko je industrijski Szekesfehervar, ki leži 60 kilometrov jugozahodno od prestolnice Budimpešta, razmeroma bogat, drugim občinam, zlasti v revnejših vzhodnih regijah, grozi stečaj, če ne bodo dobile državne pomoči, je poudaril župan Cser-Palkovics.

Energetska kriza, ki je posledica vojne v Ukrajini, je povečala pritisk na premierja Orbana, ta je v zadnjem desetletju nizke račune za gospodinjstva postavil za svojo osrednjo politiko.

Inflacija na Madžarskem tretja najvišja v EU

Inflacija na Madžarskem je oktobra dosegla 21,6 odstotka, kar je po podatkih Eurostata najvišja raven po letu 1996 in tretja najvišja v EU. Zaradi vladnih omejitev cen osnovnih živil in goriva, ki naj bi zajezile rast cen, pa je v nekaterih trgovinah in na bencinskih črpalkah že začelo primanjkovati živil in goriva.

Ob grozeči recesiji – bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem četrtletju zmanjšal za 0,4 odstotka – pa je še Evropska unija zaradi korupcije in pomislekov o pravni državi zadržala skupno več kot 14 milijard evrov evropskih sredstev za Madžarsko.