Madžarski ne kaže dobro, izplačilo evropskih sredstev pod vprašajem

Bruseljski spletni portal Politico danes poroča, da so bili v Evropski komisiji v sredo še posebej kritični do novega madžarskega urada za integriteto, saj dvomijo v njegovo moč in neodvisnost. Kritični so bili tudi glede napredka Budimpešte pri zavezah glede pravil o prijavi premoženja in revizije odločitve tožilca o začetku postopka.

O priporočilu predsednice komisije Ursule von der Leyen in evropskih komisarjev glede zamrznitve sredstev za Madžarsko naj bi odločali finančni ministri držav članic.

Madžarski ne kaže dobro

Države članice morajo odločitev sprejeti s kvalificirano večino. To pomeni, da jo mora podpreti najmanj 15 od 27 članic unije, ki morajo skupaj predstavljati najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije.

Po poročanju dpa Madžarski slabo kaže tudi glede izplačila 5,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covida-19. Evropska komisija naj bi sicer dala pozitivno mnenje k madžarskemu nacionalnemu načrtu za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za črpanje tega denarja, a sredstva naj bi izplačali šele, ko bo Madžarska izpolnila 27 predpostavk.

Med njimi je tudi 17 zavez, ki so pogoj za odmrznitev 7,5 milijarde evropskih sredstev. Med pogoji so še izpolnjevanje madžarskih reform na področju pravosodja ter sprejetje pravil o poročanju o sredstvih iz evropskih skladov.