V Rusiji začeli serijsko proizvajati medcelinske balistične rakete #vŽivo

274. dan vojne v Ukrajini. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih (ZN) Vasilij Nebenzija je zatrdil, da so škodo na infrastrukturi v Ukrajini povzročile ukrajinske protiletalske rakete, ki so ciljale ruske rakete, in pozval Zahod, naj preneha oboroževati Kijev s protiletalskimi sistemi. V Rusiji se je začela serijska proizvodnja najnovejše medcelinske balistične rakete Sarmat, ki ima doseg 18 tisoč kilometrov in je lahko opremljena z jedrskimi konicami.

#EXCLUSIVE : The Intercontinental Ballistic Missile "Sarmat" has already been put into mass production, provided with the necessary materials and production equipment. pic.twitter.com/WCoyqL5cy1 — Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल 🇮🇳 (@PatilSushmit) November 23, 2022

Poudarki dneva:



7.10 Rusi začeli serijsko proizvajati medcelinske balistične rakete Sarmat

6.15 Nebenzija: Ukrajinci so brez elektrike zaradi ukrajinske vojske

7.10 Rusi začeli serijsko proizvajati medcelinske balistične rakete Sarmat

V Rusiji se je začela serijska proizvodnja najnovejše medcelinske balistične rakete Sarmat, je po poročanju ruskih medijev povedal glavni direktor državnega raketnega centra Makejev Vladimir Degtjar.

"Raketni sistem smo že vključili v serijsko proizvodnjo, materiali in proizvodna oprema so zagotovljeni," je dejal. V naslednjih 40–50 letih bo Sarmat krepil bojni potencial ruske vojske in zagotavljal varnost Rusije, je še dejal in dodal, da bo "v trenutnih geopolitičnih razmerah to orožje postalo glavni dejavnik jedrskega odvračanja in zagotovilo za ohranjanje miru".

‼️🇷🇺🚀🏭"RS-28 Sarmat strategic missile has been put into serial production, it will ensure the security of the #Russian Federation for 50 years"



–Makeyev Rocket Design Bureau #Russia pic.twitter.com/Q1xa81cEYk — Maimunka News (@MaimunkaNews) November 23, 2022

Rusija trdi, da bodo z novo raketo sposobni napadati cilje tako nad severnim kot južnim polom in s tem premagati sovražnikove protiraketne obrambne sisteme. Rusija je pred tem sporočila, da je bila prva izstrelitev medcelinske balistične rakete Sarmat 20. aprila uspešna.

Sarmat ima doseg 18 tisoč kilometrov in je lahko opremljena z jedrskimi konicami.

6.15 Rusija: Ukrajinci so brez elektrike zaradi ukrajinske vojske

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči pozval Varnostni svet ZN, naj ukrepa proti Rusiji zaradi napadov na civilno infrastrukturo, zaradi katerih so ukrajinska mesta ostala v temi in brez elektrike.

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija se je nad videonagovorom Zelenskega pritožil in zavrnil "nepremišljene grožnje in ultimate" Ukrajine in njenih zahodnih zaveznikov. Nebenzija je zatrdil, da so škodo na infrastrukturi povzročile ukrajinske protiletalske rakete, ki so ciljale ruske rakete, in pozval Zahod, naj preneha oboroževati Kijev s protiletalskimi sistemi.