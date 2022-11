V Kremlju priprave na nov krog mobilizacije #vŽivo

Poudarki dneva:



8.10 V Kremlju priprave na nov krog mobilizacije

7.40 Ukrajinske sile v Donecku odbile okoli sto ruskih napadov

Kremelj se pripravlja na nov krog mobilizacije, v zadnjem poročilu navaja Inštitut za vojne študije (ISW). Nadaljnja tajna mobilizacija in priprave na nov val mobilizacije bodo verjetno poslabšale splošno kakovost ruskih vojakov, poslanih v boj v Ukrajino, še navajaj pri inštitutu.

#Russian officials are preparing for further covert mobilization efforts even as the fall #conscription cycle is underway, likely further flooding the already overburdened Russian force generation apparatus.https://t.co/TXfX9t71ft pic.twitter.com/E4aKmzGWjI