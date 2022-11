Zelenski voditeljem najbogatejših držav na svetu predstavil načrt za končanje vojne #vŽivo

265. dan vojne v Ukrajini. Začetek vrha skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20) zaznamujejo obsodbe vojne v Ukrajini in pozivi k miru. Voditelje je prek videopovezave nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki jim je med drugim predstavil načrt za končanje vojne. To po njegovem prepričanju ni mogoče brez umika ruskih sil in obnove ozemeljske celovitosti njegove države.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.10 Rusija še naprej močno obstreljuje Nikopol

8.02 CNN: ZDA iščejo načine za prilagoditev dronov

8.00 Zelenski: Rusija je izgnala 11 tisoč ukrajinskih otrok

7.45 Na bojišču v Ukrajini ubit 33-letni Kanadčan

6.55 Odprtje vrha G20 zaznamovali pozivi h končanju vojne v Ukrajini

8.10 Rusija še naprej obstreljuje Nikopol

Ruske sile s težkim topništvom še naprej obstreljujejo prebivalce mesta Nikopol v regiji Dnipro. Na območje je ponoči priletelo več kot 60 izstrelkov, je na Telegramu zapisal guverner Valentin Rezničenko. Tarče so bile visoke zgradbe, hiše in podjetja, je dejal. Napadi so prizadeli tudi daljnovode in plinovod. O morebitnih žrtvah ni informacij.

8.02 CNN: ZDA iščejo načine za prilagoditev dronov

Dva neimenovana ameriška uradnika sta za CNN povedala, da ZDA proučujejo izboljšave, ki bi jih lahko naredili na brezpilotnih letalnikih Gray Eagle MQ-1C. S tem bi zmanjšali verjetnost kraje občutljive tehnologije brezpilotnih letalnikov na bojišču. Pred tem je Wall Street Journal poročal, da je Bidnova administracija Ukrajini zavrnila dobavo dronov.

8.00 Zelenski: Rusija je izgnala 11 tisoč ukrajinskih otrok

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru državljanom dejal, da so ruske sile po uradnih podatkih v Rusijo deportirale skoraj 11 tisoč ukrajinskih otrok. Zelenski je dodal, da so na seznamu otroci, s čimer je ukrajinska vlada seznanjena, a da je številka dejansko višja. "Da bi vrnili vse deportirane, bomo potrebovali pomoč vsega sveta," je dejal Zelenski.

7.45 Na bojišču v Ukrajini ubit 33-letni Kanadčan

33-letni vojak Joseph Hildebrand iz Saskatchewana v Kanadi, ki se je boril tudi v Afganistanu, je bil po navedbah njegove družine ubit blizu mesta Bakhmut v Doneški regiji, poroča CBC. Družini so tragično vest sporočili njegovi soborci in dodali, da varujejo trupla devetih od 12 moških na misiji, ki so izgubili življenja.

6.55 Odprtje vrha G20 zaznamovali pozivi h končanju vojne v Ukrajini

Začetek vrha skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20) zaznamujejo obsodbe vojne v Ukrajini in pozivi k miru. Če se vojna ne konča, bomo težko prevzeli odgovornost za prihodnje generacije, je ob odprtju poudaril gostitelj vrha, indonezijski predsednik Joko Widodo. Voditelje je nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Prepričan sem, da je zdaj čas, ko se ta ruska uničevalna vojna mora in se tudi lahko konča," je v svojem videonagovoru po poročanju tujih tiskovnih agencij poudaril Zelenski. Kot je nadaljeval, "ni nobenega opravičila za jedrsko izsiljevanje", skupini "G19" – s čimer je izrecno izključil Rusijo, ki je sicer članica skupine G20 – pa se je zahvalil, da je to jasno povedala.

V svojem govoru je ukrajinski predsednik med drugim tudi predstavil načrt za končanje vojne, ki ni mogoče brez umika ruskih sil in obnove ozemeljske celovitosti njegove države. "Želim, da se ta agresivna ruska vojna konča pravično ter na temelju ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava," je poudaril. Po vojni potrebuje Ukrajina "učinkovita varnostna jamstva", sicer pa je za vzpostavitev povojne varnostne arhitekture predlagal sklic mednarodne konference, na kateri bi sklenili t. i. kijevski sporazum.

Rusija je sicer poleg Brazilije in Mehike edina članica G20, ki je vrhu na indonezijskem Baliju ne zastopa njen predsednik Vladimir Putin, ampak je tam ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

Podobne poudarke so ob odprtju vrha izpostavili tudi drugi voditelji, med njimi gostitelj, indonezijski predsednik, ki je vrh odprl z začetkom prvega plenarnega zasedanja o prehranski varnosti. "Če se ta vojna (v Ukrajini) ne konča, se bomo težko premaknili naprej. Ne smemo deliti sveta (...) Ne smemo dovoliti, da svet zajame nova hladna vojna," je poudaril.

Indijski premier Narendra Modi je pozval k "vrnitvi na pot premirja in diplomacije" ter posvaril, da so globalne dobavne poti zaradi podnebnih sprememb, pandemije covid-19 in trajajoče vojne v Ukrajini razpadle. Pri ustvarjanju "novega svetovnega reda" ima ključno vlogo skupina G20, je menil. Kitajski voditelj Xi Jinping je posvaril pred izkoriščanjem hrane in energije kot orožja, kar je mogoče razumeti kot posredno kritiko Rusije.

Xi se je tik pred začetkom vrha G20 ločeno že sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Ta ga je po navedbah Elizejske palače pozval, naj okrepi pritisk na Rusijo, da sede za pogajalsko mizo.

Sicer pa tuje tiskovne agencije že poročajo tudi o osnutku skupne izjave, ki naj bi jo na tokratnem vrhu sprejeli voditelji. V njej naj bi med drugim izrazili globoko zaskrbljenost glede globalne prehranske varnosti in pozvali k podaljšanju sporazuma o izvozu žita iz Ukrajine.