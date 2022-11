So ruskega zunanjega ministra sprejeli v bolnišnico?

Po poročanju tiskovne agencije Associated Press naj bi trije indonezijski vladni in zdravstveni viri sporočili, da se ruski diplomat zdravi na Baliju. Na tem indonezijskem otoku se bo v torek in sredo odvijal vrh skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20). Lavrov je na Bali prispel včeraj.

Indonezijski uradniki niso želeli biti imenovani, saj niso pooblaščeni za dajanje izjav. Dva izmed njih sta dejala, da se 72-letni Lavrov zdravi zaradi težav s srcem.

Po objavi novice je tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova medijske navedbe zanikala. V objavi na aplikaciji za sporočanje Telegram je zapisala: "Ne moremo verjeti svojim očem: izkazalo se je, da je hospitaliziran."

Na družbenem omrežju Twitter je sicer mogoče zaslediti posnetek Lavrova, na katerem je videti zdrav, pred hotelskim apartmajem na Baliju. Na posnetku pove, da je vest o njegovi hospitalizaciji politična igra.

