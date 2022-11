Nočni napad na Nikopol: na ukrajinsko mesto padlo skoraj 40 raket in granat #vŽivo

263. dan vojne v Ukrajini. Vodja vojaške uprave regije Dnjepropetrovsk Valentin Reznichenko je na svojem profilu na Telegramu sporočil, da so Rusi ponoči obstreljevali mesto Nikopol in pri tem ranili dve ženski, stari 46 in 82 let.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.56 Nočni napad na ukrajinsko mesto Nikopol: na mesto je padlo skoraj 40 raket in granat

⚡️⚡️Powerful explosions in Nikopol pic.twitter.com/CJNkcKy1PS — War Monitor (@WarMonitors) November 12, 2022

Vodja vojaške uprave regije Dnjepropetrovsk Valentin Reznichenko je na svojem profilu na Telegramu sporočil, da so Rusi ponoči obstreljevali mesto Nikopol in pri tem ranili dve ženski. "Rusi so namestili Grad, raketne sisteme in večstopenjsko lansirno napravo, in težko topništvo za napad na Nikopol in okolico, je zapisal Reznichenko.

⚡️Governor: Russian forces shell Dnipropetrovsk Oblast, injure 2.



Dnipropetrovsk Oblast Governor Valentyn Reznichenko said that Russia shelled Nikopol as well as Marhanets community overnight on Nov. 13. Two women, were injured in the attack and have been hospitalized. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 13, 2022

Največ škode je utrpel Nikopol. Na mesto je ponoči padlo skoraj 40 granat in raket. Po njegovih besedah ​​sta bili poškodovani dve ženski, stari 46 in 82 let. Obe sta hospitalizirani in v srednje hudem stanju. "Po ruskem obstreljevanju na Nikopol je poškodovanih več kot 40 stanovanjskih blokov in zasebnih hiš, dvajset poslovnih zgradb ter več plinovodov in daljnovodov," je še zapisal in dodal, da so ruske granate uničile en stanovanjski objekt in povzročile dva požara, v stanovanju in na dvorišču zasebne hiše.