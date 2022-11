Neverjetno: ruskemu vojaku se je granata zagozdila med rebri, a ni umrl

Ruskega vojaka Nikolaja Pasenka je zadel ukrajinski izstrelek iz avtomatskega metalca granat, medtem ko se je v Ukrajini boril za sile ruskega predsednika Vladimirja Putina. Rentgenski posnetki na urgenci so pokazali, da je smrtonosni eksploziv zakopan globoko v prsnem košu moškega. A kljub temu ruski vojak ni umrl.

PHOTOS: Surgeons Remove Live Grenade From Russian Soldier's Chest



A team of Russian surgeons successfully removed a live grenade stuck in a soldier's body.



The soldier, Nikolay Pasenko, had been turned into a ‘human bomb’ after been hit by a grenade which smashed through his pic.twitter.com/R6RN2yqzzo