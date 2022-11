Brutalni spopadi v Donecku. Zelenski: Ne odrečemo se niti centimetru svoje zemlje #vŽivo

259. dan vojne v Ukrajini. "Razmere so težke na celotni fronti. Na nekaterih območjih se tako kot prej nadaljujejo brutalni spopadi, še posebej težko pa je v regiji Doneck," je v večernem video nagovoru dejal Zelenski. Dodal je, da ruske sile trpijo velike izgube, vendar še vedno poskušajo izpolniti ukaz in doseči mejo regije Doneck."Tam se ne odrečemo niti centimetra svoje zemlje. In zahvaljujem se vsem našim junakom, ki so na bojnih položajih v Donbasu," je dodal.