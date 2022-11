Rusi v Hersonu izropali in zasedli hiše domačinov #vŽivo

258. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinci trdijo, da so ruske sile izropale prazne domove v mestu Herson in jih zasedle z vojaki v civilnih oblačilih, da bi se pripravile na spopad, ki bo, po napovedih obeh strani, ena najpomembnejših bitk v vojni, poroča Reuters.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.37 Ukrajinci: Rusi ropajo domove v Hersonu in jih spreminjajo v obrambne položaje

6.27 Zelenski: Ruske sile so utrpele velike izgube v regiji Doneck

6.20 Prebivalce severne Ukrajine so pozvali, naj se preselijo, saj se rusko obstreljevanje povečuje

6.37 Ukrajinci: Rusi ropajo domove v Hersonu in jih spreminjajo v obrambne položaje

Ukrajinci trdijo, da so ruske sile izropale prazne domove v mestu Herson na jugu Ukrajine in jih zasedle z vojaki v civilnih oblačilih, da bi se pripravile na spopad, ki bo, po napovedih obeh strani, ena najpomembnejših bitk v vojni, poroča Reuters.

Še pred tem so ruske sile prebivalce mesta, to je bilo prvo, ki so ga zasedle po začetku invazije, pozvale, naj se evakuirajo. Kijev je evakuacijo območja označil za prisilno deportacijo in vojni zločin, v Moskvi pa pravijo, da prebivalce pošiljajo stran zaradi varnosti.

Herson, ki je imel pred vojno skoraj 300 tisoč prebivalcev, je v zadnjih 48 urah ostal brez elektrike in vode, sta sporočili obe strani. Ruski uradniki so za to krivili ukrajinsko "sabotažo", medtem ko so ukrajinski uradniki dejali, da so Rusi odstranili 1,5 kilometra daljnovodov.

Razmer v Hersonu ni bilo mogoče neodvisno potrditi. Ukrajinske sile na bližnji fronti so za Reuters povedale, da pričakujejo hude spopade.

Ukrajinska vojska je sporočila tudi, da ruske sile, "preoblečene v civilna oblačila, zasedajo prostore civilistov in krepijo obrambne položaje". Ruske sile so bile "vpletene v ropanje in krajo prebivalcev in infrastrukturnih območij", so še navedli Ukrajinci. "Odvažajo opremo, hrano in vozila v Rusko federacijo." Moskva sicer zlorabo civilistov zanika.

6.27 Zelenski: Ruske sile so utrpele velike izgube v regiji Doneck

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je, kot poroča CNN, intenzivne spopade v delih regije Doneck označil za "epicenter največje norosti okupatorjev".

"Vsak dan umre na stotine ruskih vojakov. Tla pred ukrajinskimi položaji so dobesedno posejana s trupli okupatorjev," je dejal Zelenski.

Dodal je, da je guverner doneške regije Oleg Kožemjako dejal, da izgube niso tako velike. Zadnji je včeraj na aplikaciji Telegram zapisal, da je vzpostavili stik s poveljniki na fronti. Sporočili so mu, da beležijo izgube vojakov, vendar vseeno napadajo z vso silo.

6.20 Prebivalce severne Ukrajine so pozvali, naj se preselijo, saj se rusko obstreljevanje povečuje

Višji vojaški uradnik v severni ukrajinski regiji Černigov poziva ljudi, naj se umaknejo z obmejnih območij, saj ruske sile tam stopnjujejo napade z minometi in topništvom, poroča CNN.

Glavno mesto regije Černigov leži približno na pol poti med Kijevom in rusko mejo.

Viačeslav Čaus, vodja regionalne vojaške uprave Černigov, je na Facebooku dejal, da so v zadnjem tednu zabeležili 234 zadetkov, medtem ko so jih prejšnji teden 87.

Čaus je dejal, da je vodjem okrožnih uprav naročil, naj okrepijo sodelovanje z lokalnimi oblastmi in prebivalce obmejnih naselij preselijo z morebiti ranljivih območji. "Černigov je daleč od glavnih bojišč v Donbasu in Hersonu, vendar je bil deležen vztrajnega obstreljevanja ruskih minometov in topništva ter občasnih zračnih napadov," je dodal.

V ponedeljek je ukrajinski generalštab sporočil, da je bilo obstreljeno naselje Hai v Černigovu. Konec tedna je bilo prizadetih še več drugih bližnjih naselij.