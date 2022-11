Kličko prebivalcem Kijeva: Bodite pripravljeni na vse, tudi na najslabši možni scenarij #vŽivo

257. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem video nagovoru dejal, da se država pripravlja na nove ruske napade na infrastrukturo. Že pred tem je kijevski župan Vitalij Kličko prebivalce ukrajinske prestolnice pozval, naj bodo "pripravljeni na vse", tudi na "najslabši možni scenarij", po katerem bo mesto ostalo brez elektrike in brez vode. Prebivalcem Kijeva je dejal, naj mesto, če imajo možnost, zapustijo. Medtem so v mestu Herson že ostali brez elektrike. Po poročanju nekaterih medijev bi to lahko bila napoved za začetek ene najpomembnejših bitk.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.23 V Donecku gori zgradba železnice

Po večkratnih eksplozijah je tekom noči zagorela zgradba železnice v Donecku.

The headquarters of the railway administration in Donetsk is on fire.



Missile strike? pic.twitter.com/0TwQF8FuIF — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2022

6.30 Zelenski: Ukrajina se pripravlja na nove napade

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem video nagovoru dejal, da se država pripravlja na nove ruske napade na infrastrukturo.

Že pred tem je kijevski župan Vitalij Kličko prebivalce pozval, naj bodo "pripravljeni na vse", tudi na "najslabši možni scenarij", po katerem prestolnica ostane brez elektrike in vode.

"Če imate širšo družino ali prijatelje zunaj Kijeva, kjer sta zagotovljena oskrba z vodo in ogrevanje, potem za določen čas pojdite k njim," je dejal Kličko.

Predsednik Zelenski je v nočnem video nagovoru izpostavil, da je brez elektrike že 4,5 milijona potrošnikov.

6.25 Prebivalci Hersona so ostali brez elektrike

Potem ko so Rusi sporočili, da so Ukrajinci z raketami poškodovali zasedeni jez v Novi Kahovki, so v Hersonu ostali brez elektrike.

Agencija TASS je sporočila, da je raketa zadela in poškodovala jez. Malo kasneje so RIA Novosti poročale, da v Hersonu ni elektrike in da bi to lahko bila napoved, da se bo začela bitka za mesto.