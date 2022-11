ZDA sporočajo Kijevu: Sprostite ročno zavoro #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva: 20.11 ZDA Ukrajini potihoma: Izrazite pripravljenost na pogajanja z Rusijo

Visoki uradniki ZDA – kateri natanko, Washington Post ne razkriva – Ukrajino v zasebni komunikaciji pozivajo, naj nekoliko sprosti ročno zavoro in izrazi odprtost za pogovore z Rusijo. Ukrajina je pred nekaj meseci postavila ultimat, da se bo z Rusi o miru pogajala samo, ko bodo okupatorji zapustili njeno ozemlje, Vladimir Putin pa ne bo več predsednik Rusije.

Volodimir Zelenski je pred časom dejal, da se bo Ukrajina z Rusijo o miru pogajala samo, če ruski vojaki zapustijo ozemlje Ukrajine vključno z Donbasom in polotokom Krim in da se sodi Rusom, ki so v Ukrajini zakrivili vojne zločine. Dejal je tudi, da se Ukrajina o miru ne bo pogovarjala z aktualnim ruskim političnim vrhom. Oktobra je podpisal celo vladni odlok, ki določa, da se bo Ukrajina pogajala sam s predsednikom Rusije, ki ni Vladimir Putin. Foto: Reuters

ZDA po pisanju Washington Posta Ukrajini sicer na noben način ne odrekajo vojaške in druge pomoči – do zdaj so prek Atlantika poslali že za skoraj 20 milijard evrov v orožju in opremi. Kijevu so sicer izrazili skrb, da bi o omejevanju pomoči, če se bo vojna vlekla še dolgo, lahko začeli razmišljati drugi zavezniki Ukrajine na čelu z evropskimi. Govora je bilo o tako imenovani "ukrajinski utrujenosti", še piše The Washington Post.

Ukrajinske sile so danes v obstreljevanju ukrajinske regije Herson, ki si jo je septembra priključila Rusija, poškodovale jez Nova Kahovka na reki Dneper, so opozorile ruske okupacijske oblasti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinska raketa je zadela zapornico jezu in ga poškodovala, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Jez Nova Kahovka na reki Dneper na območju Hersona, kjer v protiofenzivi napredujejo ukrajinske sile, je v zadnjih tednih pridobil strateški pomen. Z vodo oskrbuje Krim, ki si ga je Moskva nezakonito priključila že leta 2014.

Rusija in Ukrajina sta od začetka oktobra druga drugo večkrat obtožili, da nameravata jez porušiti z uporabo eksploziva, kar bi poplavilo velik del območja in povzročilo veliko uničenje v okolici mesta Herson.

Spopadi ruskih in ukrajinskih sil se medtem nadaljujejo. Mesta na jugu Ukrajine so bila po navedbah lokalnih oblasti tudi danes ponoči tarča artilerijskega in raketnega obstreljevanja ruskih sil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je v soboto zvečer dejal, da se ukrajinska prestolnica spopada z mogočimi izpadi električne energije ter prekinitvami oskrbe z vodo in ogrevanja zaradi ruskih napadov na električno omrežje. Prebivalce prestolnice je pozval, naj varčujejo z zalogami in razmislijo o začasni selitvi.

The bridge in #Stoyanka, #Kyiv region has been fully restored, reports 5 Kanal.



In February, it helped to stop the #Russian offensive on Kyiv. pic.twitter.com/9GANSQbFQo — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2022

Most v Stojanki v kijevski regiji so po poročanju Kanala 5 spet obnovili. Most je bil februarja ključna točka pri ustavitvi ruske invazije v okrožje mesta Kijev, je poročala Nexta.

BREAKING: Russia appoints Major General Alexander Linkov as new Central Military District chief — Samuel Ramani (@SamRamani2) November 6, 2022

"3. novembra 2022 je bil generalmajor Aleksander Linkov menda imenovan za vršilca ​​dolžnosti poveljnika osrednjega vojaškega okrožja Rusije. Linkov je zamenjal generalpodpolkovnika Aleksandra Lapina, ki je bil menda razrešen konec oktobra 2022," je o tem, da je na vrhu ruske vojske prišlo do nove velike spremembe, v dopoldanskem obvestilu za javnost sporočilo britansko zunanje ministrstvo.

🚨🇷🇺New: Commander of Russia's Central Military District Colonel General Alexander Lapin has been replaced with another monster Major General Alexander Linkov in the latest series of dismissals of senior military commanders. pic.twitter.com/NCnJsMRdXz — Terror Alarm (@Terror_Alarm) November 6, 2022

Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da letos ne bo organiziranih božično-novoletnih praznovanj, poroča Nexta.

V jedrski elektrarni v Zaporožju na jugu Ukrajine, ki so jo v četrtek zaradi obstreljevanja odklopili iz električnega omrežja, so ponovno vzpostavili zunanje napajanje, ki je ključno za hlajenje sicer zaustavljenih reaktorjev, je v soboto zvečer sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).

Foto: Reuters

V jedrski elektrarni, ki je v ruskih rokah, vendar jo upravljajo ukrajinski delavci, sta bila v četrtek po obstreljevanju poškodovana preostala visokonapetostna voda, zato so morali dva dni uporabljati zasilne dizelske generatorje, je sporočil generalni direktor IAEA Rafael Grossi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Jedrska elektrarna je bila do zdaj zaradi obstreljevanja večkrat brez zunanjega napajanja. Čeprav trenutno ne deluje, elektrarna še vedno potrebuje elektriko za hlajenje in preprečitev jedrske nesreče.

"Ponavljajoči se izpadi električne energije preveč jasno kažejo na izjemno resno jedrsko nevarnost," je opozoril Grossi.

Jedrska elektrarna v Zaporožju je od marca pod ruskim nadzorom, obstreljevanje v okolici objekta pa od takrat vzbuja strahove pred jedrsko nesrečo. IAEA si prizadeva, da bi na območju jedrske elektrarne vzpostavili varno območje in s tem zmanjšali tveganje za jedrsko nesrečo.

8.04 Mesto Bahmut je popolnoma porušeno in uničeno



V Bahmutu, ki leži v doneški regiji, že več tednov potekajo hudi spopadi, in je eden redkih krajev, kjer so ruske sile zabeležile uspeh. Mesto je zaradi spopadov uničeno in neprimerno za bivanje.

7.55 Ukrajina: Rusija zajela 34 otrok iz regije Herson

Rusija je po poročanju guvernerja regije Herson Jaroslava Januševiča, ki se nanaša na vire Valentina Holovata, načelnika vojne uprave Mirne, zajela 34 otrok iz vasi Preobrazenka v Mirni in jih odpeljala v rusko Anapo, ki leži ob Črnem morju.

"Staršem so obljubili, da bodo njihove otroke vrnili do konca tega tedna, a je bil kasneje čas bivanja ponovno podaljšan za teden dni," je dejal Januševič v objavi na Telegramu.