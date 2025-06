Oven

V zadnjem času ste se spraševali o smislu življenja. Enostavno, v življenju je potrebno najbolje izkoristiti svoje sposobnosti. Pomislite na stvari, ki jih lahko naredite bolje kot večina. Naredite raziskavo in potem postanite profesionalec na tistem področju, ki vam je najbolj všeč. Danes bo idealen dan ,da pričnete s tem potovanjem.

Bik

V službi boste delali usklajeno in dobro, tudi vaši nadrejeni bodo opazili vaše vodstvene sposobnosti. Še naprej delajte v tej smeri in obeta se vam karierni preboj. S trenutnim potekom življenja, tako službenega in zasebnega, ste lahko zelo zadovoljni. Zaupajte intuiciji in občutkom, ste na pravi poti.

Dvojčka

Pred vami so zagotovo novi podvigi. Ne držite se le preverjenega. Čas bo pravi za tveganje. Obstaja verjetnost, da se boste v prihodnosti lahko odpravili na službeno potovanje. Izkoristite priložnost. Zbližajte se z osebo, ki vam lahko omogoči tisti položaj v službi, ki si ga zaslužite. Pokažite prednost delu.

Rak

Pozabite na željo po varnosti in se sprostite s prijatelji. Nujno potrebujete spremembo. Vaša želja, da bi spremenili vaš način življenja, bo postala še bolj močna. Hrepenite po nečem novem, drugačnem, unikatnem. Želite si novega romantičnega razmerja. Ne bojte se izraziti svojih najbolj skritih želja.

Lev

Bodite previdni na zdravstvenem področju in spremenite odnos do svojega telesa. Vaša odpornost je na nižji ravni, kot si mislite. Vaši prijatelji in bližnjibodo imeli danes še posebej pomembno mesto v vašem življenju. Spoznali boste, koliko cenite in potrebujete njihovo ljubezen ter podporo.

Devica

Čas je, da se osredotočite nase. Tudi danes boste v vlogi svetovalca, kar vas bo povsem izčrpalo. Če imate težave, je skrajni čas, da jih zaupate bližnjim. Na področju dela se bo kmalu pojavil dobičkonosen predlog, ki bo neposredno vplival na vas. Zaupajte v svoje sposobnosti in sprejmite nov izziv na vaši poti. Ne zapletajte stvari že na samem začetku.

Tehtnica

Bodite previdni. Na področju dela se boste kmalu izolirali od vseh ostalih. Zdelo se vam bo, da vam zavidajo ali pa da vas ne sprejemajo takega, kot ste. Opustite negativne misli in obnovite odnose pri delu. Tako si boste pričarali boljše delovno vzdušje. V finančnem okviru pa se bo odprla nova priložnost.

Škorpijon

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je.

Strelec

Stabilnost, zrelost in sodelovanje bodo danes ključnega pomena. Z vašim romantičnim partnerjem bosta usklajena ko bo prišlo do neke pomembne teme. Videli boste, da tudi drugi delijo enake skrbi glede pomembnejših vidikov v življenju. Ne izolirajte se od prijateljev, saj boste kmalu potrebovali njihov nasvet.

Kozorog

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni! Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem. Pojavili se bodo nepričakovani stroški.

Vodnar

Morda boste vezani danes uvideli, da se partner do vas vede nekoliko drugače, bolj hladno, morda bo tudi občasno kazal določene znake ljubosumja. Poskušajte ga razumeti in prepričati v nasprotno. Zvezde vas bodo polepšale in pomladile, kar bo verjetno povečalo partnerjevo negotovost in nezaupanje.

Ribi

Na delovnem mestu boste prejeli dobro novico. Mislili ste, da to ni mogoče, toda motili ste se. Vsekakor lahko pričakujete pozitiven premik, zato boste danes zelo navdušeni. Čaka vas napornejše obdobje, ki pa mu boste kos. Držite se svojega ambicioznega načrta Zdravje: pazite na to, da se ne bodo pojavili stari simptomi.