Razkrite nove podrobnosti grozovite ruske čistke v Buči #video

Associated Press je objavil zgodbo o tem, kako so ruski vojaki izvajali "čiščenje" v Buči, enem največjih morišč v ruski invaziji na Ukrajino. Grozovit zločin, v katerem so Rusi ubili najmanj 458 civilistov, se je začel dogajati 4. marca, ko so začeli ljudi voziti v kompleks stavb, ki so ga spremenili v svoj štab in središče smrtonosnega nasilja.

Ko so trupla našli razmetana po ulicah, je bilo sprva zlahka misliti, da je bil pokol naključen, vendar pa je, kot piše AP, za nečloveškim nasiljem obstajal sistematičen načrt.

Foto: Reuters

V Buči se je dogajala "čistka"

Tistega dne se je v Buči dogajalo tisto, čemur so ruski vojaki v prestreženih telefonskih pogovorih rekli "čiščenje". Rusi so lovili ljudi na seznamih, ki so jih pripravile njihove obveščevalne službe, in hodili od vrat do vrat, da bi prepoznali potencialne sovražnike, ki naj bi pomagali ukrajinskim vojakom. Ujetnike so mučili in usmrtili, kažejo posnetki nadzornih kamer, tajni zvočni posnetki in razkritja v intervjujih.

Šlo je za organizirano brutalnost, ki se v velikem obsegu lahko ponovi na okupiranih ozemljih po vsej Ukrajini. Takšna naj bi bila strategija za nevtralizacijo odpora in teroriziranje lokalnega prebivalstva, piše AP. To taktiko so ruske sile uporabljale tudi v preteklih konfliktih, zlasti v Čečeniji.

Ljudi, ki so jih našli v iskanju od vrat do vrat, so odpeljali po mokri poledeneli cesti in jih preklinjali, medtem ko so hodili v nogavicah.

Ivan Skiba, eden izmed ujetih moških, je videl, kako so dvignili enega od ujetih moških in ga ustrelili v glavo. Prebivalci Buče pa so povedali, da so vojaki kradli tudi orodje, elektronsko opremo, hrano in pijačo.

Foto: Maxar Technologies

Ivana Skibo in druge ujetnike so ruski vojaki odpeljali na majhno dvorišče, kjer je že bilo eno truplo. Nato sta dva vojaka začela streljati. Začutil je kroglo, ki je prebila njegov bok, in padel na tla. Pretvarjal se je, da je mrtev, saj se je bal, da bi Rusi videli, kako se njegovi izdihi vidijo v hladnem zraku.

Čakal je na temo in se počutil grozno

"Čakal sem na temo," je rekel Skiba, ki se prekopal skozi trupla ter ukradel škornje moškemu, ki mu jih niso sezuli. Stekel je do sosednje hiše, kjer pa je znova padel v roke ruskih vojakov, a mu je nekaj dni kasneje znova uspelo živemu priti na prostost.

Foto: Guliverimage/AP

Razkrili tudi pogovore ruskih vojakov

Med mnogimi pogovori, ki jih je razkrila agencija AP, je tudi pogovor vojaka z vzdevkom Ljonja, ki je govoril s svojo mamo in ji povedal: "Na ulicah so civilisti, katerih možgani so raztreseni po tleh." Mama je želela vedeti, kdo jih je ustrelil, in sin ji je povedal, da njegovi ruski sobojevniki. "Mogoče so bili le miroljubni civilisti," je rekla njegova mati, a on ji je odgovoril, da se dogaja boj in ali ne razume tega, da je lahko človek na drugi strani metalec granat.

V pogovoru je Ljonja opisal, da so nekega dečka ustavili in na njegovem mobilnem telefonu pregledali račun na Telegramu. Aplikacija je imela podatke o lokaciji in logistiki Rusov. "Ustrelili so ga na mestu," je Ljonja v enem izmed pogovorov povedal mami.