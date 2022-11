Svet se smeji in norčuje iz Rusov: slavno odprtje mostu v lužah in blatu

Ta ponedeljek so v Rusiji v mestu Kičmengskij Gorodok po več kot mesecu dni trajajoči obnovi ponovno odprli most čez reko Kičmengo.

To, kako je bil videti vhod na most, je povzročilo posmeh. Kljub temu, da so ga okrasili z rožami in baloni, je bilo pred vhodom na most veliko blata, luž, številna asfaltna dela pa sploh še niso bila dokončana. Most je slavnostno otvoril župan in se pohvalil na družbenih omrežjih. Lokalne oblasti so ogorčene, saj so na družbenih omrežjih postale predmet posmeha. Ob tem so pojasnili, zakaj so se most odločili odpreti, ko še ni dokončan oziroma je v tako rekoč obupnem stanju.

"Popravilo mostu čez reko Kičmengo v vasi Kičmengskij Gorodok je v skladu s pogodbo potekalo od 25. septembra do 30. oktobra. Izvajalec ceste je trenutno ne bo mogel asfaltirati, saj je tovarna asfalta, iz katere je bil uvožen asfaltni material, prekinila dela za zimski čas. Prihodnje leto, torej 2023, bo ta odsek ceste pred mostom ustrezno pripravljen,'' so obljubili pristojni.