Putinova nagrada za klavce iz Buče #vŽivo

V Buči so ruski vojaki po navedbah očividcev in ukrajinskih ter mednarodnih obveščevalcev ubili več sto civilistov in jih pokopali v množična grobišča. Večina umrlih se je pred Rusi več tednov skrivala v kleteh. Foto: Reuters

54. dan vojne v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin je odlikoval brigado, ki je po obtožbah Ukrajine in mednarodne skupnosti sodelovala v masakru v Buči. Ukrajince skrbi, da bi lahko strateško pomembno mesto Izjum, ki velja za glavno vpadnico v sporno regijo Donbas, doletela usoda Buče, kjer so ruski vojaki s pokolom civilistov najverjetneje zagrešili vojne zločine. Na spletu so se pojavile fotografije močno poškodovane Moskve, ponosa ruske mornarice, ki naj bi nastale, tik preden je v četrtek potonila na dno Črnega morja. Po ocenah poznavalcev so fotografije avtentične. Ruske sile medtem nadaljujejo obleganje Mariupola, obstreljevanje mesta traja že dva meseca. "Mesto ne obstaja več. Ruske sile so odločene s tlemi zravnati Mariupol," je v intervjuju za CBS povedal ukrajinski zunanji minister Dmitrij Kuleba. Danes zjutraj so se v Lvovu oglasile sirene za letalski napad, odjeknilo je najmanj pet eksplozij, poroča BBC. Umrlo je najmanj šest ljudi, med njimi otrok, več je ranjenih. Ukrajina je objavila posnetek proruskega politika Viktorja Medvedčuka. "Želim prositi ruskega predsednika Vladimirja Putina in ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega, da me zamenjata za ukrajinske branilce in prebivalce Mariupola," je v videu dejal Medvedčuk, sicer zaveznik ruskega predsednika. Ukrajina je namreč sporočila, da zaradi obstreljevanja že drugi dan zapored ne bodo izvedli evakuacij civilistov.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov



18:20 Putin odlikoval brigado, ki naj bi sodelovala v pobojih v Buči

17.30 Ukrajino skrbi, da bo mesto Izjum doletela krvava usoda Buče

15.05 Zaokrožile so fotografije in videoposnetek močno poškodovane križarke Moskva, ki je potonila v četrtek

14.13 Rusija objavila posnetek ujetih Britancev, Ukrajina Putinovega zaveznika

11.27 Kijev zaradi obstreljevanja že drugi dan ne bo izvedel evakuacij

8.01 V obstreljevanju mesta Lvov več mrtvih in ranjenih

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes odlikoval brigado, ki ji Ukrajina očita vojne zločine in množične poboje v Buči. Ruski predsednik jih je odlikoval zaradi junaštva, hrabrosti in poguma.

Putin je v odloku podal 64. motornostrelski brigadi naziv stražarji, ker so branili domovino in državne interese.

Kremlin is not just calling war crimes fake but now promoting the accused. Putin has now awarded the 64th motor rifle brigade the title of “Guards.” It was among the units that was reported to be operating in Bucha. pic.twitter.com/KMYmdjG9I5 — Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 18, 2022

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je sicer v začetku meseca sporočilo, da je omenjena enota okupirala mesto v bližini Kijeva, kjer je zakrivila vojne zločine. Ob tem so objavili imena, čine in druge osebne podatke članov brigade ter poudarili, da bodo morali odgovarjati za svoja dejanja.

17.30 Ukrajino skrbi, da bo mesto Izjum doletela krvava usoda Buče

Skozi Izjum, pred vojno mesto s približno 46.000 prebivalci, poteka glavni koridor do proruske ukrajinske regije Donbas. Tam že več tednov potekajo srditi boji. Mesto naj bi do zdaj zapustila že večina prebivalcev, preostali, gre za številko od deset do petnajst tisoč ljudi, pa so že več kot mesec v velikih težavah, saj so ruske oborožene sile po navedbah ukrajinskega vojaškega poveljstva obkolile Izjum. Zadnja večja evakuacija civilistov iz mesta je bila organizirana pred več kot mesecem dni.

Ostanki ruskega konvoja oklepnikov v bližini Izjuma:

Zaradi tega Ukrajince skrbi ponovitev scenarija iz Buče, mesta, kjer so ruski vojaki po daljšem obleganju in izčrpavanju pobili več sto civilistov. Zaokrožile so namreč informacije, da imajo Rusi seznam posameznikov, ki jih je potrebno uloviti. Gre za prebivalce Izjuma, ki imajo v mestu podjetja, ki so organizirali odpor proti okupatorju, za protivojne aktiviste in posameznike, ki bi lahko posedovali orožje.

Masaker v Buči je šokiral svetovno javnost. Foto: Twitter

15.05 Zaokrožili so posnetki močno poškodovane križarke Moskva, ki je potonila v četrtek

Profil @ua_industrial je na Twitterju danes zgodaj zjutraj po našem času objavil dve fotografiji in videoposnetek ruske križarke Moskva, ki je 14. aprila potonila v Črnem morju. Čeprav istovetnost posnetkov še ni potrjena, gre po ocenah poznavalcev za avtentične prizore, ki v resnici prikazujejo Moskvo tik pred njeno preobrazbo v enosmerno podmornico.

Три секунди відео крейсера "Москва", скорострєли. Видно що сам корабель ніхто не рятував, екіпаж скоріш за все, але не весь. pic.twitter.com/T0EkvYgxsb — Промисловий Портал (@ua_industrial) April 18, 2022

Kdo je avtor posnetkov, še ni znano. Lahko bi šlo ali za ruske ali pa za turške mornarje, ki jim je po neuradnih podatkih uspelo rešiti nekaj deset brodolomcev z Moskve.

Križarko sta po navedbah Ukrajine v četrtek zadeli dve njihovi raketi, šlo naj bi za izstrelka Neptun. Rusija medtem trdi, da je eksplodiralo skladišče streliva na krovu Moskve, nato pa je potonila zaradi hudega neurja. Čeprav Rusija trdi, da križarke ni potopila ukrajinska vojska, je vseeno napovedala povračilne udarce.

Foto: Twitter / ua_industrial

14.13 Rusija objavila posnetek ujetih Britancev, Ukrajina Putinovega zaveznika

Ruska državna televizija je danes objavila posnetek moških, ki ju je opisala kot Britanca, ujeta v spopadih za Ukrajino, ki prosita, da se britanski premier Boris Johnson pogaja o njuni izpustitvi.

Ukrajina je objavila posnetek proruskega politika Viktorja Medvedčuka, ki želi zamenjavo v zameno za evakuacijo iz Mariupola. "Želim prositi ruskega predsednika Vladimirja Putina in ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega, da me zamenjata za ukrajinske branilce in prebivalce Mariupola," je v videu, ki so ga objavile varnostne službe Kijeva, dejal Medvedčuk, sicer zaveznik ruskega predsednika. Medvedčuk je na posnetku oblečen v črna oblačila in gleda neposredno v kamero, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medvedčuk je po ruski invaziji pobegnil iz hišnega pripora, aretirali so ga pretekli teden na zahodu Ukrajine. Na posnetku Medvedčuk še pravi, da v Mariupolu tamkajšnji vojaki in prebivalci "nimajo možnosti za varen izhod prek humanitarnih koridorjev".

Medvedčuk je eden najbogatejših Ukrajincev. Znan je po svojih tesnih stikih s Putinom. Je tudi politik. Sam navaja, da je ruski predsednik boter njegovi najmlajši hčerki Darji.

Kiev'de vatana ihanetten gözaltında bulunan oligark Medvedçuk, Putin ve Zelenskiy'e seslenerek #Mariupol'de bulunan tüm siviller ve askerler ile takas edilmek istediğini söyledi. pic.twitter.com/m0WGHLYaQ5 — Ukrayna Gerçekleri 🇺🇦 (@GercekUkrayna) April 18, 2022

Ločeno je ruska državna televizija danes objavila posnetek, na katerem sta domnevno Britanca, ujeta v boju za Ukrajino, ki prosita, da se britanski premier Boris Johnson pogaja o njuni izpustitvi. Dva oslabljena moška sta se identificirala kot britanska državljana, Shaun Pinner in Aiden Aslin, ki prosita, da ju zamenjajo za Medvedčuka.

Ruska televizija ni navedla, kdo – ruske sile ali proruski separatisti na vzhodu Ukrajine – je pridržal oba moška ali kje so ju pridržali. Posnetek so objavili kot del pogovora z novinarjem Andrejem Rudenkom z ruske državne radiotelevizije VGTRK. Na posnetku Rudenko moškima pokaže posnetek, ki ga je prejšnji teden objavila Oksana Marčenko, Medvedčukova žena, ki zahteva, da njenega moža zamenjajo za oba Britanca. Pripornika nato v angleščini prosita, da ju zamenjajo za tajkuna. Za zdaj ni jasno, ali so moška prisilili, da sta se pojavila na posnetku.

Aslinova mati je prav tako zaprosila za njegovo izpustitev v pogovoru za britanski časnik The Daily Telegraph, ki so ga objavili v petek. Ang Wood je dejala, da je svojega 28-letnega sina prepoznala na ruski televiziji zaradi njegove značilne tetovaže.

"Aiden je pripadnik ukrajinskih oboroženih sil in je kot tak vojni ujetnik in z njim je treba ravnati človeško," je po poročanju časnika dejala Woodova.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že predlagal zamenjavo 67-letnega Medvedčuka za Ukrajince, ki so trenutno pridržani v Rusiji. Na vprašanje o morebitni zamenjavi je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pretekli teden poudaril, da Medvedčuk ni ruski državljan, in dejal, da ne ve, ali želi Medvečuk, da se Moskva vmeša v njegov primer. Danes je Peskov obljubil, da bo sporočil kakršenkoli Putinov odziv na idejo.

11.27 Kijev zaradi obstreljevanja že drugi dan ne bo izvedel evakuacij

Ukrajina je danes sporočila, da že drugi dan zapored ustavlja evakuacijo civilistov iz mest ob fronti in mest na vzhodu države. Kijev je ruske sile obtožil, da blokira in obstreljuje evakuacijske poti. "Žal danes, 18. aprila, ne bo humanitarnih koridorjev," je na družbenih omrežjih objavila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

"V nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom ruski okupatorji niso prenehali blokirati in obstreljevati humanitarnih poti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodala podpredsednica ukrajinske vlade. Dodala je, da so z Rusijo potekala "dolga in težka pogajanja" o več poteh, zlasti iz obleganega in uničenega obalnega pristaniškega mesta Mariupol.

Kijev je že večkrat začasno ustavil delovanje humanitarnih koridorjev, ki civilistom omogočajo beg pred ruskimi silami, a današnja objava pomeni najdaljši premor do zdaj, dodaja AFP.

Ukrajinske oblasti so ob tem ljudi v regiji Donbas na jugovzhodu države pozvale, naj se čim prej umaknejo na zahod in se izognejo obsežni ruski ofenzivi, s katero naj bi ruska stran zavzela regijo. Kijev je Rusijo tudi obtožili namernih napadov na evakuacijsko infrastrukturo, vključno z avtobusi in železniško postajo v Kramatorsku, kjer je bilo v ruskih napadih ubitih več kot 50 ljudi.

8.01 V obstreljevanju mesta Lvov več mrtvih in ranjenih

Medtem ko ruska vojska nadaljuje ofenzivo predvsem na vzhodu in jugu Ukrajine, so danes o napadih poročali tudi iz zahodnega mesta Lvov, nedaleč od meje s Poljsko. Župan Lvova Andrij Sadovi je danes sporočil, da je mesto danes zjutraj zadelo pet raket, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Z območij, ki so jih zadele rakete, se vije temen dim, prebivalcem pa so svetovali, naj ostanejo v zakloniščih.

"Trenutno lahko potrdimo, da je šest mrtvih in osem ranjenih. Med žrtvami je tudi otrok," je sporočil regionalni guverner Maksim Kozicki. Rakete so zadele vojaško infrastrukturo in vulkanizerja, je dodal.

O eksplozijah so danes poročali še iz Dnipra, kjer naj bi po navedbah ukrajinskih oblasti nekatere rakete zadela območja v bližini železniške postaje, poroča britanski BBC.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo v pogovoru za CNN zagotovil, da niso pripravljeni izgubiti ozemlja. Boj za območje Donbasa pa bi lahko pomembno vplival na rezultat vojne, je dodal.

Ob tem je ukrajinski predsednik ponovil poziv Zahodu, naj v Ukrajino čim prej pošlje dodatno orožje in vojaško opremo. "Tako kot ruske sile uničujejo Mariupol, želijo z obličja zbrisati druga mesta in skupnosti na območju Donecka in Luhanska," je posvaril.

Prepričan je, da je še vedno pomemben dialog z Rusijo, vendar je to vse težje zaradi grozot, ki so jih ruski vojaki izvedli v Buči in drugih delih države. "Naša družba si ne želi, da nadaljujemo pogovore," je povedal.

Potem ko se v soboto ukrajinske sile niso odzvale na poziv Moskve, naj zapustijo Mariupol, so se v mestu nadaljevali spopadi.

Vodja tamkajšnje policije Mihajlo Veršinin je v nedeljo za lokalno televizijo povedal, da v jeklarni Azovstal niso le ukrajinski borci, ampak se tam skrivajo tudi številni civilisti, ki so želeli ubežati obstreljevanju. "Ne zaupajo Rusom. Vidijo, kaj se dogaja v mestu, in zato ostajajo na območju tovarne," je povedal.

Nemška tiskovna agencija dpa opozarja, da navedb ni bilo mogočen neodvisno potrditi. Več tisoč ukrajinskih braniteljev naj bi se sicer zabarikadiralo na območju tovarne, večji deli mesta pa naj bi bili že pod nadzorom ruskih sil. V mestu ostaja še okoli sto tisoč ljudi.