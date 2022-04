Grozljivi spolni zločini ruskih vojakov: v Buči posilili 25 deklet, devet je nosečih #video

Rusi so poleg številnih žrtev, grozodejstev in infrastrukturnega razdejanja preživelim pustili strašne travme. BBC-jevi novinarji so pretresljive zgodbe izvedeli iz prve roke. Opisali so številne zgodbe o posilstvih. Ukrajinska varuhinja človekovih pravic Ljudmila Denisova je povedala, da obravnavajo več takšnih primerov, samo v Buči je bilo v kleti sistematično posiljenih 25 deklet, devet je nosečih. Opozorilo: opisi in prizori so nazorni.

"Približno 25 deklet in žensk, starih od 14 do 24 let, je bilo med okupacijo v kleti ene hiše v Buči sistematično posiljenih. Devet jih je nosečih," je povedala Denisova. "Ruski vojaki so jim rekli, da jih bodo posiljevali toliko časa, da si ne bodo želele spolnega stika z nobenim moškim, s čimer bi jim preprečili imeti ukrajinske otroke."

"25-letna ženska je poklicala in nam povedala, da je bila njena 16-letna sestra posiljena na ulici pred njo. Rekla je, da so kričali, da se bo to zgodilo vsaki nacistični prostitutki," je povedala Denisova in dodala, da obsega spolnih zločinov trenutno ni mogoče oceniti, ker vsi niso pripravljeni povedati, kaj se jim je zgodilo.

Posilil jo je suh čečenski borec

V mirni podeželski soseski 70 kilometrov zahodno od Kijeva so se BBC-jevi novinarji pogovarjali s 50-letno Anno. Kot so navedli, so ji spremenili ime, da bi zaščitili njeno identiteto.

Anna jim je povedala, da je bila 7. marca doma z možem, ko je v njun dom vdrl tuji vojak.

"Med grožnjami, da me bo ustrelil, me je odpeljal v bližnjo hišo. Ukazal mi je: 'Sleci se, drugače te bom ustrelil.' Nenehno mi je grozil, da me bo ubil, če ne bom storila, kot je rekel. Nato me je začel posiljevati."

Anna je svojega napadalca opisala kot mladega, suhega čečenskega borca, zaveznika Rusije.

"Medtem ko me je posiljeval, so vstopili še štirje vojaki. Mislila sem, da je konec. Odpeljali so ga," je povedala. Verjame, da jo je rešila ločena enota ruskih vojakov.

Anna se je vrnila v hišo, tam pa našla moža, ustreljenega v trebuh. Zavetje sta poiskala v sosedovi hiši. Njenega moža zaradi spopadov niso mogli odpeljati v bolnišnico. Dva dni pozneje je zaradi poškodb umrl.

Medtem ko je pripovedovala, ni mogla nehati jokati, so zapisali BBC-jevi novinarji. Pokazala je, kje so s sosedi na dvorišču njunega doma pokopali moža. Na grobu stoji visok lesen križ. Povedala je tudi, da je v stiku z lokalno bolnišnico in deležna psihološke podpore.

Vojaki, ki so jo rešili, so nekaj dni ostali v njeni hiši. Pravi, da so proti njej usmerili pištolo in ji rekli, naj jim da stvari svojega moža.

"Ko so odšli, sem našla mamila in viagro. Pogosto so bili pijani. Večinoma so morilci, posiljevalci in roparji. Le nekaj jih je v redu," je povedala.

Isti moški je posilil in ubil še 40-letno Ukrajinko

V bližini Annine hiše so slišali še eno grozljivo zgodbo. 40-letno Ukrajinko naj bi posilili in ubili. Sosedje so dejali, da je to storil moški, ki je posilil tudi Anno, preden je odšel v Annino hišo.

Ženska je bila stara 40 let. Odpeljali so jo iz njenega doma, so povedali sosedje, in jo zadržali v spalnici bližnje hiše, katere stanovalci so zbežali, ko se je začela vojna.

Soseda Oksana je povedala, da so jo našli mrtvo. "Ruski vojaki so mi povedali, da je bila posiljena in da so ji prerezali grlo ali jo zabodli, nato pa je izkrvavela do smrti," je povedala.

Žensko so pokopali v grobu na vrtu hiše, dan po obisku BBC-jevih novinarjev pa je policija izkopala njeno truplo, da bi raziskala primer. Truplo je bilo brez oblačil in z globokim, dolgim ​​prerezom na vratu.

Andrij Nebitov, vodja policije v regiji Kijev, pa je navedel še en primer posilstva, ki ga preiskujejo v vasi 50 kilometrov zahodno od Kijeva.

Tričlanska družina, mož, žena v tridesetih letih in njun majhen otrok, je živela v hiši na robu vasi.

"9. marca je v hišo vstopilo več vojakov ruske vojske. Mož je poskušal zaščititi ženo in otroka, zato so ga ustrelili na dvorišču," je povedal Nebitov.

"Po tem sta dva vojaka večkrat posilila ženo. Odšla sta in se nato vrnila. Trikrat sta se vrnila, da bi jo posilila. Grozila sta, da bosta, če se bo upirala, škodovala njenemu sinu. Da bi zaščitila svojega otroka, se ni upirala," je pripovedoval zgroženo.

Ko so vojaki odšli, so požgali hišo in ustrelili še pse, je dodal. Moža so sosedje pokopali na vrtu. Policija je njegovo truplo zdaj izkopala za pregled. Zadevo nameravajo predati mednarodnemu sodišču.