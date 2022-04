Pred njo trepetajo Rusi. Je to najsmrtonosnejša ostrostrelka?

Podobo ostrostrelke je ukrajinska vojska objavila na Facebooku. Njen obraz je delno skrit s šalom, njeno orožje pa je prekrito s kamuflažno mrežo.

"Rusi niso ljudje. Celo nacisti niso bili tako odvratni in okrutni," je dejala ostrostrelka, ki je odločena, da ne bodo prizanašali ruskim vojakom. "Vse jih moramo odstraniti," je dejala in dodala, da bo sama zagotovo ostala do zadnjega in da verjame v zmago Ukrajine, piše The New York Times.

Ostrostrelka, znana kot Oglje, se je oboroženim silam pridružila leta 2017, da bi tako navdušila brata, prav tako vojaka. Ukrajinske sile so jo razglasile za junakinjo sodobne vojne.

Ukrajinske oborožene sile niso posredovale nobenih informacij o njenih uspehih v vojni, a če je Oglje res vojni heroj, se pridružuje tradiciji pogumnih ukrajinskih ostrostrelk. Številni jo primerjajo z Ljudmilo Pavličenko, ukrajinsko ikonično ostrostrelko, znano kot "Damo smrti", ki je služila Rdeči Armadi in je v času druge svetovne vojne, do svojega 25. leta, ubila 309 sovražnikov, v glavnem Nemcev in Romunov, ki so oblegali Odeso in Sevastopolj.

Veljala je za najsmrtonosnejšo žensko ostrostrelko v zgodovini. Imenovana je bila za heroja Sovjetske zveze, kar je najvišje odlikovanje ZSSR, odlikovana pa je bila tudi z redom Lenina.