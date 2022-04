Zveza Nato napovedala veliko spremembo na vzhodu Evrope

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Članice Nata krepijo tudi humanitarno in finančno pomoč Ukrajini. Foto: Reuters

Zveza Nato načrtuje vzpostavitev stalne vojaške prisotnosti na svojih mejah z namenom boja proti morebitnim prihodnjim ruskim napadom, je v pogovoru za britanski The Telegraph razkril generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

"Nato je sredi globoke transformacije," je dejal Stoltenberg in dodal, da bodo dejanja ruskega predsednika Vladimirja Putina imela dolgoročne posledice.

"Priča smo novi realnosti, novi normalnosti na področju evropske varnosti, zato smo naše vojaške poveljnike pozvali, da pripravijo možnosti za ponovni zagon, za dolgoročne prilagoditve zveze Nato," je še poudaril.

Stoltenberg: Zaveznice za okrepitev vojaške pomoči Ukrajini

Zunanji ministri zveze Nato so se sicer včeraj na zasedanju v Bruslju strinjali, da je treba okrepiti vojaško pomoč Ukrajini v njenem boju proti ruski invaziji, je povedal Stoltenberg. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba jih je pozval, da pomoč potrebujejo takoj, saj da bo drugače prepozno.

"Strinjali smo se, da moramo okrepiti pomoč Ukrajini," je po zasedanju povedal Stoltenberg. Zaveznice v Natu so pripravljene storiti več tudi glede vojaške pomoči, je poudaril. Ni pa želel govoriti o podrobnostih vojaške pomoči, med katero je po njegovih besedah tudi sodobno orožje. Dodal je, da se zaveznice zavedajo nujnosti pomoči, predvsem v luči premikov ruskih sil proti vzhodu Ukrajine in grožnji velike ofenzive na Donbas.

Bitka za Donbas bo "spominjala na drugo svetovno vojno"

To, da je pomoč nujna, je na ločeni novinarski konferenci po zasedanju povedal tudi ukrajinski zunanji minister Kuleba. "Ali nam boste pomagali zdaj, pri čemer govorim o dnevih, ne tednih, ali pa bo vaša pomoč prišla prepozno. In bodo umrli številni ljudje, številni civilisti bodo izgubili domove, številne vasi bodo uničene. Samo zato, ker bo pomoč prišla prepozno," je dejal.

Bitka za Donbas bo po njegovih besedah "spominjala na drugo svetovno vojno". Vključevala bo na tisoče tankov, oklepnikov, letal in topništva, je ponazoril. "Rusija ima svoj načrt, mi imamo svojega. Rezultat te bitke bo odločen na bojišču," je poudaril.

Članice Nata krepijo tudi humanitarno in finančno pomoč, je na novinarski konferenci povedal Stoltenberg. Včeraj so razpravljali o dodatni pomoči, vključno s področjem kibernetske varnosti. Ukrajini bodo poleg tega zagotovili opremo za zaščito pred kemičnimi in biološkimi grožnjami.