Ženske in otroci brez vode in hrane ostali ujeti v avtomobilih #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je pekel. Ne pretiravam," je v nočnem nagovoru dejal Zelenski.

"To je pekel. Ne pretiravam," je v nočnem nagovoru dejal Zelenski. Foto: Reuters

86. dan vojne v Ukrajini. Več kot 1000 avtomobilom so preprečili vstop na ukrajinsko ozemlje v Zaporožju, so sporočili iz tamkajšnje vojaške uprave. Pentagon opozarja, da je ruska vojska kljub uspehu ukrajinskih sil v Harkovu uspela utrditi nadzor nad Donbasom in jugom države, kar pomeni, da bo vojna lahko trajala še dolgo. "Okrepili bomo Ukrajino, tako na bojišču kot za pogajalsko mizo," pa je dejal Joe Biden in Ukrajini obljubil še več orožja. Zelenski se je ponoči znova oglasil v nočnem nagovoru, razmere je označil za pekel.

Dnevi pregled dogodkov Đ



6.30 Ženske in otroci ostali ujeti v avtomobilih

6.11 Biden: Še naprej bomo pošiljali pomoč

6.08 Pentagon: vojna bo lahko trajala še dolgo

5.10 Zelenski: To je pekel, ne pretiravam

6.30 Ženske in otroci ostali ujeti v avtomobilih

Več kot 1000 avtomobilom so preprečili vstop na ukrajinsko ozemlje v Zaporožju, so sporočili iz tamkajšnje vojaške uprave. V izjavi je zapisano, da so avtomobili, polni beguncev, obtičali na ruski kontrolni točki v Vasiliviku.

V avtomobilih so ženske in otroci, večina od njih nima denarja za hrano in vodo, piše CNN.

6.11 Biden: Še naprej bomo pošiljali pomoč

Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da bodo ZDA v Ukrajino poslale še več orožja in streliva.

"Skupaj s prispevki naših zaveznikov in partnerjev bomo ohranili varnostno, gospodarsko, prehransko in humanitarno pomoč, ki bo tekla v Ukrajino, po regiji in po svetu, ter dodatno okrepili Ukrajino, tako na bojišču kot za pogajalsko mizo. .." je dejal.

Biden je podpisal tudi 100 milijonov dolarjev vojaške pomoči Ukrajini.

6.08 Pentagon: vojna bo lahko trajala še dolgo

Pentagon je opozoril, da ruska vojska kljub uspehu ukrajinskih sil v Harkovu uspe utrditi nadzor nad Donbasom in jugom države, kar pomeni, da bi se vojna lahko nadaljevala še dolgo.

Ruske sile imajo še naprej težave zaradi neenotnosti, slabe morale in logistike, je novinarjem povedal visoki uradnik ameriškega obrambnega ministrstva.

5.10 Zelenski: To je pekel, ne pretiravam

Volodimir Zelenski je opisal razmere v Donbasu. "To je pekel. Ne pretiravam," je rekel.

Brutalno in popolnoma nesmiselno bombardiranje Severodonecka, 12 mrtvih in na desetine ranjenih v samo enem dnevu. "To je nameren in zločinski poskus, da se ubije čim več Ukrajincev," je dodal.

Ponovno je na pomoč poklical Zahod.