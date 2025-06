Oven

S sodelavci in kolegi v službi se osredotočite na trenutne težave in se ne ukvarjajte z oddaljenimi napovedmi. Brez potrebe razpravljate o stvareh, ki nimajo pomembnejšega pomena za vaš poslovni položaj. Bodite dovolj šarmantni, še posebej z osebo, ki na nek način preizkuša vaše osebne zmožnosti.

Bik

Za neuspeh in razne zaplete, ki ovirajo vaš poslovni napredek, obtožujete napačne osebe. Najlažje je krivdo in odgovornost preložiti na druge, še posebej če nimate dovolj poguma, da bi se soočili z resnico. Zadali ste si previsoke kriterije in od projektov pričakujete preveč. Včasih resničnost ni tako rožnata, a potrudite se, da bo.

Dvojčka

Imeli boste slab občutek, a sodelavci vas bodo prepričevali, da nadaljujete z začetimi načrti. Resno premislite in raje poiščite alternativno rešitev. Pomembno je pravilno razlikovati med moralnim in fizičnim pogumom. Ne boste dobili dovolj podpore, zato ne slepite sebe in drugih. Občasno se preveč prepuščate dramatiziranju in delujete dokaj predvidljivo.

Rak

Končali boste delo, kar vam bo prineslo psihološko olajšanje, ne pa tudi materialnega zadovoljstva in koristi. Vso svojo energijo usmerite na znane, predvidljive situacije in ne tvegajte. V svojih namerah bodite dosledni. Načrtujte pomembno srečanje, ki bo v vas prebudilo dobro razpoloženje in svobodnejše čustveno izražanje.

Lev

Ne razlagajte o svojih poslovnih namerah in načrtih. Lahko bi vas ocenili na napačen način ali pa bi vaše izjave uporabili v svojo korist. Pri poslovnih srečanjih ohranite prisebnost duha. Ne zidajte gradov v oblakih. Ne glede na vaš optimizem želite stvari, ki so še nekoliko daleč. Sprostite se.

Devica

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi in ljudje vas bodo raje sprejeli medse.

Tehtnica

Neodločeni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z nekom, z neko bližnjo osebo. V vsakem primeru pa boste vi morali sprejeti ali odgovornost ali krivdo, pa tudi uspeh.

Škorpijon

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Strelec

Vezani boste nekoliko bolj nagnjeni k dramatiziranju, zato bosta s partnerjem težko našla skupen jezik. Če boste pokazali vsaj malo zanimanja zanj, se bodo proti večeru težave razjasnile. Samski boste začutili željo po spremembi, všeč vam bo vse tisto, kar bo povezano z odkrivanjem novega in neznanega.

Kozorog

Postali boste zelo nestrpni, a boste na koncu ta občutek konstruktivno izkoristili. Na tej poti se boste soočili s številnimi težavami. Obračunajte s preteklostjo, z vašimi iluzijami in neuresničenimi željami, četudi bo težko. Obrnite na ljubezenskem področju novo poglavje in z veseljem zrite v prihodnost.

Vodnar

Razdražilo vas bo, kako ljudje vztrajajo pri osebnih vprašanjih. Vzemite to kot kompliment, saj bodo samo radovedni in vas bodo želeli le bolje spoznati. Razumevanje človeških navad je tisto, čemur danes posvetite več pozornosti. Razmislite pa tudi malce o svojem obnašanju in kaj pove o vas.

Ribi

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila.