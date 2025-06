Kljub pričakovani veliki poletni ofenzivi v vzhodni Ukrajini je napredovanje ruske vojske minimalno. Ruske sile so sicer močno okrepile svoje enote, zlasti pri mestu Pokrovsk, kjer naj bi bilo prisotnih kar okoli 111 tisoč vojakov – skoraj 40 tisoč več kot decembra 2024. Ukrajina tudi trdi, da so ruski poskusi prodiranja iz severne regije Sumi zaustavljeni. S Kijevom se strinjajo tudi pri ameriškemu Inštitutu za proučevanje vojne (ISW). Putin pa medtem še naprej zavrača pogajanja in poudarja teritorijalne cilje Rusije.

"Kamor stopi ruski vojak, to je naše," je pred kratkim v nagovoru ruskemu narodu po poročanju CNN dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Novodobni ruski car še naprej zavrača možnost premirja in še naprej utemeljuje invazijo na Ukrajino z besedami, da sta "ruski in ukrajinski narod eno" in da je "vsa Ukrajina naša". Kremelj tako tudi še vedno vztraja pri zavzetju celotnih regij Doneck, Zaporožje in Herson, kar pa ob trenutnem tempu ruske vojske po mnenju zahodnih analitikov pomeni večletni konflikt.

Vendar je, tako zahodni analitki, napredovanje ruske vojske zelo omejeno le na določene dele več kot 1.200 kilometrov dolge fronte. Ukrajinci so tako Ruse v zadnjih tednih uspeli med drugim zaustaviti na nekaterih ključnih točkah, denimo v regiji Sumi. Rusija pa medtem počasi napreduje na meji Donecke in Dnjipropetrovske oblasti.

V ruskih napadih po Ukrajini najmanj šest mrtvih in 26 ranjenih V zadnjih 24 urah so Rusi napadli večje število ukrajinskih regij, pri čemer je bilo ubitih najmanj šest ljudi, 26 pa ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Napadi so bili usmerjeni na stanovanjska območja in ključne infrastrukturne točke. Ruske sile so v napadih uporabile različna sredstva, vključno z bojnimi droni, artilerijskim obstreljevanjem in vodljivimi bombami. Ukrajinske zračne sile poročajo, da so ponoči prestregle 74 od skupno 107 ruskih dronov, kar kaže na visoko učinkovitost ukrajinske zračne obrambe, a hkrati tudi na nenehno intenzivnost ruskih napadov.

Ukrajinske protiofenzive in obrambna strategija

Ukrajina se na rusko taktiko odziva z okrepljenimi protiofenzivami in inovativnimi obrambnimi tehnikami. Obrambne pozicije se zmanjšujejo in kamuflirajo, da bi se izognile ruskim napadom, ki pogosto vključujejo enote pehote na motorjih brez oklepne zaščite.

Droni vse bolj oblikujejo potek vojne. Rusija množično proizvaja poceni brezletalnike Shahedov z iransko tehnologijo, ki jih kombinira z balističnimi in križarskimi izstrelki za napade na ukrajinske cilje, predvsem v Kijevu. Ukrajina pa brezletalnike uporablja za dolge napade na strateške ruske tarče, kot so zračne baze in rafinerije.

Obe strani proizvajata tisoče dronov – Ukrajina naj bi letos izdelala več kot štiri milijone bojnih dronov. Rusija pa naj bi po ocenah ukrajinskih virov dnevno izdelala skoraj 200 Shahedov in razpolaga še z dodatnimi šest tisoč enotami. Rusija naj bi pridobila prednost s težje prestreženimi droni, ki se jih upravlja prek tankih kablov iz optičnih vlaken.

Ruske izgube v Ukrajini od začetka invazije Po podatkih ukrajinskega generalštaba je Rusija od začetka invazije na Ukrajino izgubila približno 1.020.010 vojakov. V zadnjem dnevu je bilo zabeleženih dodatnih 1.070 žrtev na ruski strani. Poleg človeških izgub naj bi Rusija do zdaj izgubila tudi velike količine vojaške opreme, med drugim: 10.980 tankov

22.922 oklepnih vozil

53.593 transportnih in oskrbovalnih vozil

29.718 artilerijskih sistemov

1.427 sistemov za raketne izstrelke (MLRS)

1.190 protiletalskih sistemov

420 letal in 340 helikopterjev

42.796 dronov

28 ladij in čolnov

1 podmornico Ti podatki, ki jih redno objavlja Generalštab ukrajinskih oboroženih sil, služijo kot pokazatelj intenzivnosti in dolgotrajnosti konflikta, čeprav jih ni mogoče neodvisno preveriti. Kljub visokim izgubam Rusija še naprej nadaljuje z vojaškimi operacijami v Ukrajini.

Ruski vojaški proračun povzroča gospodarske napetosti

Ruska vojaška poraba uradno predstavlja 40 odstotkov državnega proračuna (več kot 6 odstotkov BDP), kar pospešuje inflacijo in ogroža gospodarsko stabilnost. Zahodni analitki sicer menijo, da v resnici Rusija za vojsko namenja še večji delež BDP, vendar javno o tem ne želijo govoriti. Je pa javno Putin priznal, da bo letošnja gospodarska rast skromnejša, obrambna poraba pa bi se lahko prihodnje leto celo zmanjšala. Medtem pa minister za gospodarski razvoj Maxim Resetnjikov opozarja na možnost recesije, guvernerka centralne banke pa že nekaj časa poudarja, da so nacionalne rezerve skoraj izčrpane.

Kljub gospodarskim in demografskim težavam po mnenju zahodnih analitikov Rusija kratkoročno gledano ostaja sposobna financirati vojsko s preko pol milijona vojakov. Tudi ob številnih žrtvah ruska vojska še vedno razpolaga z bistveno večjimi silami kot Ukrajina.