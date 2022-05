BBC v Sloveniji: desetletni Gleb bo nastopal za predsednika Pahorja

Desetletni Gleb je le eden od številnih ukrajinskih otrok, ki so pobegnili pred vojno v Ukrajini in zavetje našli tudi v Sloveniji. Je del večje skupine nadarjenih mladih ukrajinskih glasbenikov, ki so jih iz Ukrajine evakuirali v Slovenijo. Tu so ustanovili nov mladinski orkester v izgnanstvu pod vodstvom vrhunske slovenske dirigentke. "Potovanje je bilo težko, na vlaku nismo smeli odpreti oken ali prižgati luči," je povedal mladi Gleb, ki je na dolgo pot s seboj vzel le svojo flavto.

I had 3 years of "flute-lessons" in elementary school, growing up in Germany, so this reminded me of myself. I would sit in a tree, playing my recorder... meet Gleb and Ukraine’s youth orchestra in exile in Sloveniahttps://t.co/P9dLqAavL7#Music #Flutes #Ukraine #Slovenia — Free Wooly... (@freewooly) May 19, 2022

"Mačko Simo, papagaja Remusa in polža Ursulo smo morali pustiti doma," je v pogovoru za BBC povedal desetletni Gleb iz Ukrajine, ki se še z drugimi mlajšimi otroki zdaj pripravlja na nastop za slovenskega predsednika Boruta Pahorja.

"Res si želim, da bi se vsi ti glasbeniki počutili cenjene in spoštovane. To si zaslužijo, ker so mladi, pametni in nadarjeni," je povedala dirigentka Živa Ploj Peršuh. "Imam sedemletnega sina in ne morem si predstavljati, da bi se na vlak odpravila le z eno plastično vrečko, morda medvedkom, telefonom in dokumenti," je dodala.

"Ko pojem, mi poje srce, in glasba je moja najboljša prijateljica," je še povedal Gleb, ki se glasbenih veščin uči v mladinskem orkestru v izgnanstvu, v katerem upajo, da bodo postali glasbeni ambasadorji Ukrajine in že kmalu nastopali po vsej Evropi.

Nastop mladih ukrajinskih glasbenikov, ki so v Sloveniji v okviru projekta Glasba za prihodnost, je Evropska komisija v Sloveniji pripravila že v začetku meseca, ob tednu Evrope. Mladi ukrajinski glasbeniki so zavetje pred vojno v Ukrajini našli v Sloveniji, kjer so se povezali s člani Slovenskega mladinskega orkestra. V okviru umetniško-donatorskega projekta Glasba za prihodnost so z dirigentko Živo Ploj Peršuh in violinistom Gidonom Kremerjem 11. maja nastopili v Cankarjevem domu.