Ukrajinci prestregli klic med ruskim vojakom in njegovo materjo: Vse nas bodo pobili, Rusija bo izgubila!

"Vse nas bodo pobili, to bo četrta svetovna vojna in Rusija bo izgubila!" je mama v telefonskem pogovoru, ki ga je ukrajinsko obrambno ministrstvo prestreglo med ruskim vojakom Nikito in njegovo materjo, dejala svojemu sinu in dodala, da mora ostati, saj mora nekdo braniti Rusijo. Iz Ukrajine poročajo, da so iz jeklarne Azovstal v Mariupolu evakuirali več kot 250 ukrajinskih borcev, rusi so ponoči raketirali vojaško bazo blizu Lvova, oddaljeno 15 kilometrov od ukrajinske meje s Poljsko. O ruski invaziji na Ukrajino bodo danes v Bruslju razpravljali obrambni ministri.

7.20 Rakete so padle 15 kilometrov od Poljske

Ukrajinska vojaška baza, približno 15 kilometrov od meje s Poljsko, je bila v torek zgodaj zjutraj tarča ruskega raketnega napada, je povedal Maxim Kozitsky, vodja regionalne vojaške uprave Lviv.

#Ukraine 🇺🇦: Russian missiles are targeting the city of #Lviv tonight.



Loud explosions have already been reported, residents are instructed tk head for the nearest bomb shelter. pic.twitter.com/PKA1SYbOkO — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 16, 2022

7.05 Ukrajina: Borce iz Mariupola bomo zamenjali za ujete Ruse

Namestnica ukrajinske obrambne ministrice Hana Maljar je dejala, da bodo 264 ranjenih ukrajinskih borcev, rešenih iz jeklarne Azovstal v Mariupolu, zamenjali za ujete ruske vojake.

7.00 Iz jeklarne Azovstal evakuirali 250 ukrajinskih borcev

Iz jeklarne Azovstal v Mariupolu so evakuirali več kot 250 ukrajinskih borcev, ki so bili tam ujeti več kot dva meseca. 53 huje ranjenih vojakov so prepeljali v mesto Novoazovsk, ki ga nadzorujejo proruski uporniki, 211 pa v mesto Olenivka, ki je prav tako pod nadzorom proruskih upornikov.

Po poročanju BBC je v ponedeljek zvečer Mariupol zapustilo več kot deset avtobusov, posnetke domnevne evakuacije ukrajinskih borcev pa so predvajale tudi ruske televizije.

Moskva je v ponedeljek zvečer sporočila, da je bil dosežen dogovor o evakuaciji ranjenih ukrajinskih vojakov iz jeklarne, kasneje je evakuacijo potrdila tudi ukrajinska stran.

Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar je povedala, da bodo vojake zamenjali za ujete ruske vojake.

Buses with wounded Ukrainians from Azovstal arrived in Novoazovsk, a temporarily occupied city in the Donetsk Oblast

📸: Olexander Yermochenko / Reutershttps://t.co/NVwgoH7uV2 pic.twitter.com/TgFjawFiK1 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 16, 2022

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v večernem nagovoru na družbenih omrežjih povedal, da so pri evakuaciji poleg ukrajinske vojske in pogajalcev sodelovali tudi predstavniki ZN in Rdečega križa.

Je pa opozoril, da se lahko zgodi, da ukrajinski vojaki ne bodo takoj izpuščeni in da lahko pogajanja o tem trajajo nekaj časa.

5.57 Rusi se samopoškodujejo, da pobegnejo iz vojske

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je v soboto objavilo posnetek klica, ki so ga prestregli med ruskim vojakom Nikito in njegovo materjo. Vojak je med klicem poskušal materi razložiti, zakaj je želel opustiti boj.

"Zakaj bi se Ukrajinci predali? Smo v njihovi državi. To se ne bo kmalu končalo. Kaj za vraga potrebujem? Star sem 20 let. Ukrajina me ne zanima," je po poročanju Daily Maila dejal vojak.

"Eden od poveljnikov se je ustrelil v nogo samo zato, da bi lahko šel od tod," je dodal.

Mama mu je dejala, da mora ostati, saj mora nekdo braniti Rusijo.

"Vse nas bodo pobili, to bo četrta svetovna vojna in Rusija bo izgubila!" mu je rekla.

Vojak je odgovoril, da je do zdaj ostalo manj kot 50 odstotkov njegove brigade.

"Naši ljudje kar izginjajo. O nekaterih ni sledu, nekateri so bili ujeti, nekateri se skrivajo, nekateri so že v Rusiji," je dejal.

V drugem pogovoru, ki ga je prestregla ukrajinska vojska, je žena ruskemu vojaku svetovala, naj pade s tanka, da ga pošljejo domov.

"Druge poti ni. Sicer boš tam do septembra. Ne bodo te zamenjali, ker nihče noče v Ukrajino. Ni se ti treba ustreliti v nogo, ker kdo ve, kako se bo končalo. Nekdo naj te udari in ti poškoduje ledvice. Res ne vem! Karkoli, samo da bi končal v bolnišnici in bi te poslali domov," je žena dejala vojaku.

5.55 Obrambni ministri EU o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini

Ministri se bodo v razpravi o ruski agresiji na Ukrajino osredotočili na razmere na terenu ter nadaljnjo vojaško pomoč Ukrajini. Pri tem se jim bosta pridružila tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov, ki bo sodeloval na daljavo.

EU je konec februarja odobrila prvi sveženj vojaške pomoči Ukrajini v višini 500 milijonov evrov, ki sta mu v naslednjih mesecih sledila še dva, s čimer se je vrednost evropske vojaške pomoči povečala na 1,5 milijarde evrov. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je pretekli teden napovedal še dodatnih 500 milijonov evrov za dobavo orožja in druge vojaške opreme ukrajinski vojski.

Med temami današnjega zasedanja bo še izvajanje strateškega kompasa Unije. Gre za vizijo obrambnega razvoja EU v prihodnjem desetletju, ki so jo voditelji držav članic potrdili na vrhu konec marca. Obrambni ministri se bodo danes osredotočili na prihodnje delovanje misij in operacij Unije v okviru njene skupne varnostne in obrambne politike.

Del zasedanja o aktualnem dogajanju po svetu pa bo namenjen predvsem razmeram v Maliju, potem ko je EU sredi aprila sklenila, da prekine urjenje vojakov v tej državi. Njena misija sicer ostaja v Sahelu.