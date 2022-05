Hudi spopadi na goli skali z izjemnim strateškim pomenom

Kačji otok ima strateški in simbolni pomen, ki sega v sovjetsko obdobje. Neplodna črnomorska skala, znana kot Ahilovo grobišče, je postala prizorišče hudih spopadov med Ukrajino in Rusijo.

Majhen otok pokriva približno 42 hektarjev in leži ob Črnem morju, približno 35 kilometrov od ukrajinske obale. Ni jasno, od kod izvira ime, saj na Kačjem otoku ni kač, na njem pa do leta 2007 tudi uradno ni bilo ljudi. Koliko ljudi danes tam živi, ​​ni jasno, vendar je bilo število prebivalcev leta 2015 ocenjeno na 30 do 50.

Po starodavni legendi je bil junak trojanske vojne Ahil pokopan na Kačjem otoku, kjer je bilo uničeno svetišče grškega vojaka, v drugi svetovni vojni pa so sile osi pod vodstvom nacistične Nemčije na Kačjem otoku namestile radijsko postajo za komunikacijo v Črnem morju. Radijski svetilniki so od takrat služili pomembnim civilnim in vojaškim namenom, piše Deutsche Welle.

Ukrajina je izdala znamke za počastitev odpora mejnih straž na Kačjem otoku

24. februarja so ruske čete napadle Ukrajino. Napadle so jo s severa in vzhoda ter zavzele Kačji otok, ki se nahaja 200 kilometrov od Krima, ki si ga je Kremelj priključil leta 2014, in več kot 500 kilometrov od regije Donbas, kjer so proruske sile uprizorile večletno bitko.

13 ukrajinskih mejnih stražarjev je bilo tam v ruskem ujetništvu. Zvočni posnetki, v katerih eden od njih posadki ruske vojne ladje grobo pove, kam naj gre, so postali viralni. To je bil prvi simbol ukrajinskega odpora. Ukrajinska pošta je v spomin na dejanje izdala celo znamko.

Timeline of Visuals from Snake Island | What happened on the small but symbolic Black Sea island since Russia declared war on Ukraine - a thread pic.twitter.com/IpucCfTnCy — RIC (@rhoint_en) May 15, 2022

Otok je še vedno pod strogim nadzorom, vendar se zdaj tam dogajajo hudi spopadi. V preteklem tednu je ukrajinska vojska poročala, da je v bližini otoka potopila ruski pristajalni čoln in hudo poškodovala pomorsko oskrbovalno plovilo.

🇺🇦Bayraktar TB2 destroyed the 🇷🇺Mi-8 helicopter on Snake Island! pic.twitter.com/gqRhHQhLqD — Turkish Defence News (@trdefencenews) May 8, 2022

Gre za strateško zelo pomemben otok

Čeprav se Kačji otok na prvi pogled morda zdi nepomemben, je bil od začetka te vojne strateško pomemben tako za Rusijo kot za Ukrajino. V Črnem morju je na primer zelo malo otokov. Drugič, 200 kilometrov južno od Odese, največjega pristaniškega mesta v Ukrajini, Kačji otok ponuja vojski, ki ga nadzoruje, možnost, da nadzoruje tudi pomorski promet v bližini. Če bi Rusija lahko trajno zasedla otok, bi lahko blokirala izvoz blaga prek pristanišča Odesa. Tako bi lahko še naprej preprečevali, da bi milijone ton ukrajinskega žita, ki se trenutno po svetu izvaža po kopnem, tudi v prihodnosti pošiljali po morju.

Kačji otok, ki se nahaja blizu ustja reke Donave, je bil do leta 1948 del Romunije. Nato je prišel pod sovjetsko upravo kot del protokola o razmejitvi meja, ki mu je Romunija vedno nasprotovala. Spor se je nadaljeval z Ukrajino po razpadu Sovjetske zveze. Del prepira je vključeval mineralne vire, s katerimi naj bi bil otok bogat. Ukrajina je leta 2007 ustanovila naselje Bile na uradno nenaseljenem otoku, da bi podprla svoje ozemeljske zahteve. Dejstvo, da je bila februarja skupaj z Donbasom in Kijevom ena prvih tarč ruske vojske, poudarja strateški pomen Kačjega otoka.

Tako Rusija kot Ukrajina želita prevzeti nadzor nad tem majhnim otokom

Kačji otok je bil v času Sovjetske zveze razvit v vojaško bazo in se ponaša s heliodromom in dvema pomoloma, kjer lahko pristanejo velike vojne ladje z ugrezom do osem metrov. Prav tako naj bi imela skladišča streliva in goriva, radarske sisteme in raketna mesta, ki izvirajo iz sovjetske dobe. Ta poročila sicer niso bila neodvisno preverjena, ker je bil otok desetletja omejeno vojaško območje in ni bil splošno dostopen.

Po poročanju britanskih obveščevalnih služb Kremelj poskuša okrepiti vojaške sile na Kačjem otoku. Agenti Združenega kraljestva so opozorili, da bi vojska lahko prevladovala na tem območju, če bi lahko utrdila svoj položaj s strateškimi križarskimi raketami za zračno in obalno obrambo. Dolgoročni načrt bi lahko bila izgradnja pristajalne postaje za lovska letala. V zadnjih desetih dneh je ukrajinska vojska izvedla vrsto napadov z droni in raketami v poskusu ponovnega zavzetja otoka.